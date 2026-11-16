Chiqui Tapia desmiente denuncias FBI y defiende gestión AFA tras críticas

El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, respondió públicamente por primera vez a las denuncias judiciales en EE.UU. y blindó la administración comercial del fútbol argentino.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Chiqui Tapia, rompió su silencio para abordar directamente las acusaciones judiciales que lo involucran en Estados Unidos. Durante una entrevista televisiva transmitida el domingo por la noche, Tapia refutó las versiones sobre su posible detención por el FBI y calificó de infundados los rumores que circulaban durante el cierre del Mundial. El mandatario deportivo declaró que las alertas sobre problemas legales eran parte de una campaña mediática orquestada.

Refutación sobre rumores FBI y arresto

Tapia aseguró que no existe ninguna investigación oficial del FBI contra la dirigencia argentina. Argumentó que, de existir tal proceso, las autoridades federales no informarían a un periodista sobre las supuestas intenciones de arresto. El directivo recordó que las alarmas comenzaron en diciembre, cuando se hablaba de cárcel en marzo, y luego evolucionaron hacia escenarios hipotéticos sobre su ingreso y salida de Estados Unidos.

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El titular de la AFA señaló que esas narrativas persistieron durante los meses de marzo, julio y agosto. Defendió su trayectoria y afirmó que no hay ningún fundamento para las versiones que lo vinculaban con problemas legales graves. Considera que la persistencia de estas noticias obedece a intereses externos y no a hechos reales comprobados.

Defensa de la gestión comercial AFA

El presidente de la AFA utilizó el espacio para contrastar la situación financiera de la entidad con la etapa anterior a su gestión. Describió un escenario de quebranto estructural en 2017, con más de 350 juicios activos y deudas pendientes con clubes. Explicó que su primera medida fue revertir la inversión económica para sanear la casa madre del fútbol nacional.

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Tapia detalló que, bajo la administración anterior, la AFA recibía solo el 35 por ciento de los derechos comerciales, mientras que otro actor obtenía el 65 por ciento. Tras la renegociación de los contratos con Adidas y los derechos de televisación, la distribución de ingresos cambió drásticamente. Señaló que ahora la entidad recibe el 70 por ciento de los ingresos generados por la venta de esos derechos comerciales internacionales.

El directivo hizo alusión a la empresa TourProd y a su titular, quien mantuvo contratos por años con la AFA. Afirmó que esa compañía fue despedida por tres presidentes diferentes por perjudicar al fútbol. Criticó que quien ahora presenta denuncias fue precisamente quien obtenía los mayores beneficios de la comercialización de los derechos de la Selección Argentina.

Implicaciones judiciales Delaware Georgia

Tapia reveló detalles sobre las acciones legales emprendidas en suelo estadounidense. Informó que la persona responsable de las denuncias presentó casos en dos estados, Delaware y Georgia. Sin embargo, señaló que la justicia en ambas jurisdicciones le prohibió continuar con la autorización de esas acciones. Considera que las denuncias carecen de sustento y buscan dañar la imagen institucional.

El titular de la AFA instó a investigar si el 70 por ciento de los derechos vendidos ingresó efectivamente a la tesorería de la Asociación del Fútbol Argentino. Estableció que si ese dinero no llegó a la cuenta, existiría responsabilidad para el Comité Ejecutivo. En caso contrario, descartó cualquier responsabilidad para la dirigencia actual.

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Relación River Plate y críticas arbitrales

El presidente también respondió a las duras declaraciones de Stefano Di Carlo, titular de River Plate. Tras la derrota del club millonario ante Boca Juniors por 1-0 en La Bombonera, Di Carlo cuestionó el arbitraje del Superclásico en su cuenta de X. Acusó a los árbitros de favorecer siempre al mismo equipo y destruir el fútbol argentino a la vista de todos.

Chiqui Tapia evitó entrar en la polémica directa sobre el partido. Reiteró que su función es conducir el fútbol argentino y defender a todas las instituciones por igual. Reconoce que Stefano Di Carlo es un presidente elegido por los socios y tiene derecho a su forma de pensar. Sin embargo, dejó claro que no discutirá con ningún club por la gestión de sus funciones.

La AFA mantiene su enfoque en la estabilidad institucional y la transparencia financiera. Tapia considera que las acciones legales en Estados Unidos no tienen validez y que la gestión comercial ha beneficiado a todos los clubes. La dirigencia espera que las actuaciones judiciales concluyan pronto para eliminar cualquier ruido mediático.