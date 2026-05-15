China y Estados Unidos: la trampa de Tucídides y el riesgo de conflicto

El presidente de China, Xi Jinping, ha mencionado el concepto histórico de la trampa de Tucídides durante su reunión con el líder estadounidense, Donald Trump, en Pekín. El líder chino ha advertido sobre el riesgo de conflicto que surge cuando un poder emergente amenaza con desplazar a otro establecido, una situación que ha llevado a conflictos bélicos en el pasado.

El presidente de China , Xi Jinping, evocó frente al líder de Estados Unidos , Donald Trump, un concepto histórico que expresa los temores a un conflicto entre las dos mayores potencias del planeta.

Hablamos de la trampa de Tucídides. El líder chino lo mencionó durante su reunión en Pekín con Trump en el marco de una cumbre bilateral marcada por las disputas comerciales, la competencia tecnológica y la creciente tensión en torno a Taiwán. Xi planteó una pregunta que desde hace años preocupa a expertos en relaciones internacionales: si EE.

UU. y China lograrán evitar el choque bélico que se ha producido de forma reiterada en la historia cuando una potencia emergente desafía a la dominante. Aunque el presidente de China ya había utilizado antes este concepto, el hecho de recuperarlo públicamente frente a su homólogo estadounidense llega en un momento especialmente delicado para la relación bilateral.

Ambas potencias y sus aliados están protagonizando crecientes fricciones militares en Asia-Pacífico y mantienen una competencia cada vez más abierta por la influencia global





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