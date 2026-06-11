China y Estados Unidos en guerra comercial, Yiwu acaparando productos para el Mundial 2026, y tecnología en FIFA

El análisis del economista y periodista Marcelo Zlotogwiazda tradujo con lucidez para el público argentino, demostraba una tesis implacable: China, la gran fábrica mundial, y Estados Unidos, uno de los tres organizadores del Mundial 2026 junto a México y Canadá, y primera economía del planeta, se encuentran en una guerra comercial. La ciudad de Yiwu, epicentro mundial de pequeños productos, se consolida como nodo clave del merchandising, acaparando un impresionante número de productos vinculados al torneo. Las exportaciones de artículos deportivos de Yiwu registraron un crecimiento del 20,3% el año pasado superando los 11.650 millones de yuanes (unos 1.600 millones de dólares), mientras que solo en el primer trimestre de este año escalaron un 12% adicional, consolidando un negocio donde los comerciantes locales reportan picos de aumento en sus ventas de hasta un 25% mensual en la víspera de la primera Copa del Mundo. El despliegue corporativo de China mete a Pekín en una pelea directa con Estados Unidos por el control financiero del torneo. FIFA trabajará con Lenovo en herramientas de IA, avatares 3D y análisis para el Mundial 2026. China ya no solo está en el llavero o la bandera, sino que también está en la capa tecnológica del espectáculo. El informe de la revista especializada Engineering News-Record (ENR) destaca que las principales adecuaciones de los estadios de Estados Unidos, Canadá y México están siendo lideradas por firmas norteamericanas de arquitectura, ingeniería y gestión de proyectos. Entre ellas sobresale Gensler, involucrada en múltiples sedes del torneo, y Populous, responsable de diversos trabajos de diseño y modernización en estadios que recibirán partidos mundialistas. Las obras se concentran mayormente en remodelaciones, ampliaciones temporales, adaptación de campos de juego, mejoras tecnológicas y nuevas áreas de hospitalidad, en lugar de la construcción de grandes estadios desde cero.

El análisis del economista y periodista Marcelo Zlotogwiazda tradujo con lucidez para el público argentino, demostraba una tesis implacable: China , la gran fábrica mundial, y Estados Unidos , uno de los tres organizadores del Mundial 2026 junto a México y Canadá, y primera economía del planeta, se encuentran en una guerra comercial .

La ciudad de Yiwu, epicentro mundial de pequeños productos, se consolida como nodo clave del merchandising, acaparando un impresionante número de productos vinculados al torneo. Las exportaciones de artículos deportivos de Yiwu registraron un crecimiento del 20,3% el año pasado superando los 11.650 millones de yuanes (unos 1.600 millones de dólares), mientras que solo en el primer trimestre de este año escalaron un 12% adicional, consolidando un negocio donde los comerciantes locales reportan picos de aumento en sus ventas de hasta un 25% mensual en la víspera de la primera Copa del Mundo.

El despliegue corporativo de China mete a Pekín en una pelea directa con Estados Unidos por el control financiero del torneo. FIFA trabajará con Lenovo en herramientas de IA, avatares 3D y análisis para el Mundial 2026. China ya no solo está en el llavero o la bandera, sino que también está en la capa tecnológica del espectáculo.

El informe de la revista especializada Engineering News-Record (ENR) destaca que las principales adecuaciones de los estadios de Estados Unidos, Canadá y México están siendo lideradas por firmas norteamericanas de arquitectura, ingeniería y gestión de proyectos. Entre ellas sobresale Gensler, involucrada en múltiples sedes del torneo, y Populous, responsable de diversos trabajos de diseño y modernización en estadios que recibirán partidos mundialistas.

Las obras se concentran mayormente en remodelaciones, ampliaciones temporales, adaptación de campos de juego, mejoras tecnológicas y nuevas áreas de hospitalidad, en lugar de la construcción de grandes estadios desde cero





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