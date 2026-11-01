China Suárez y Mauro Icardi celebran Halloween con disfraces temáticos

La actriz y el futbolista lucieron costumbres oscuras en su fiesta familiar. Conoce los detalles de los trajes y la celebración en Nordelta.

La celebridad de la televisión y su pareja celebraron la fecha emblemática con una fiesta temática en su residencia. El evento contó con la presencia de dos de sus hijos, Magnolia y Amancio, y un grupo selecto de amistades. La propuesta incluyó un despliegue decorativo integral, caracterizaciones trabajadas con maquillaje artístico y diversas opciones recreativas diseñadas tanto para adultos como para los más pequeños.

Disfraces aterradores de los anfitriones

La actriz presentó durante la noche dos caracterizaciones distintas que llamaron la atención de sus seguidores. En primera instancia, optó por una estética inspirada en la figura del payaso siniestro o Pierrot clásico, con referencias visuales asociadas a la película. Su vestuario consistió en un enterito dividido en tonos blanco y negro, provisto de pompones frontales, cuello amplio y guantes claros. Además, utilizó unos lentes de contacto con cruces.

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El trabajo sobre su rostro combinó una base blanca uniforme con trazos oscuros en los ojos y la boca para acentuar una expresión melancólica y espeluznante. Este look estuvo complementado en varias tomas con la portación de un cuchillo de utilería. Avanzada la reunión, la actriz modificó su vestimenta para utilizar un traje inflable de gran tamaño con forma de bebé rosa cubierto con manchas rojas y espuma blanca. En este momento posó en compañía de su pareja, sumándose de manera activa al código de vestimenta propuesto para la fiesta familiar.

El futbolista lució una capa en tonalidades bordó y negro sobre una túnica con aspecto desgastado. Complementó su atuendo con un guante decorado con motivos esqueléticos y unos lentes de contacto blancos para dar un aspecto más tenebroso. En lo relativo a la cosmética facial, llevó un diseño cadavérico que combinó sombras profundas, manchas rojas y marcas oscuras sobre las mejillas y la boca.

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Actividades y ambiente familiar

Durante el transcurso del encuentro, el deportista compartió juegos con los niños presentes e incluso participó de un momento recreativo. En este instante, un grupo de chicos vecinos de la zona coreó su apellido. A diferencia de su pareja, el futbolista no dejó bien en claro en qué personaje se inspiró para armar su disfraz. Aunque algunos medios apuntaron que se trató de una caracterización basada en la figura del Catrín, representación masculina vinculada a la tradicional festividad mexicana de la Catrina.

Los hijos menores de la actriz, fruto de su relación previa, también vistieron según el tema. La pequeña lució un vestido de tono violeta con volados, brillos y mangas transparentes. Su hermano vistió primero una túnica azul oscura con capucha y un esqueleto estampado en el pecho, sumando maquillajes con manchas rojizas y heridas falsas. Posteriormente, se quedó con un mameluco naranja con el torso descubierto.

Decoración y gastronomía temática

La celebración tuvo lugar en Nordelta. En la entrada de la casa se colocaron telas oscuras, esqueletos de diversos tamaños y estructuras con telarañas. Se añadieron manos artificiales y carteles de madera con inscripciones en inglés acompañadas por manchas rojas simulando sangre. En el espacio exterior se instaló un castillo inflable de grandes dimensiones iluminado con luces de colores violeta, verde y blanco.

Esta estructura estaba decorada con figuras de fantasmas, calaveras, arañas y una calabaza naranja. La propuesta recreativa se complementó con juegos de espuma para los niños y la presencia de un personaje caracterizado como Stormtrooper de la saga Star Wars. Este personaje interactuó con los asistentes durante la noche. La gastronomía temática incluyó preparaciones visuales con formas de dedos y ojos colocados sobre recipientes con sustancias de color rojo.

Conexión pública con Lali Espósito

La coincidencia con el casamiento de Lali Espósito volvió a colocar en la atención pública el vínculo que une a ambas artistas. China Suárez y Lali Espósito compartieron años de trabajo en sus etapas iniciales dentro de ficciones juveniles de la productora Sonric. Esta conexión profesional y personal ha sido objeto de interés frecuente en los medios durante los últimos años.

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La fiesta sirvió como un escaparate para mostrar la evolución de la vida privada de la actriz. La integración de elementos de terror suave y diversión familiar reflejó el estilo de entretenimiento que suelen ofrecer en sus reuniones sociales. Los detalles cuidados en los disfraces y la decoración demostraron la dedicación puesta en cada aspecto del evento.

La participación de los hijos y los vecinos subrayó el carácter comunitario de la celebración. No fue solo un evento privado, sino una jornada de convivencia abierta a cercanos conocidos de la zona. La interacción con figuras icónicas de la cultura pop, como el Stormtrooper, añadió un toque de nostalgia y diversión intergeneracional.

Los medios especializados destacaron la creatividad en los trajes de los adultos. La precisión en los detalles de maquillaje y accesorios fue elogiada por los seguidores en las redes sociales. Imágenes y videos de la noche circularon rápidamente, generando conversación sobre las tendencias de disfraces de temporada.

En resumen, la celebración combinó horror estilizado con alegría familiar. La presencia de figuras reconocidas y la atención al detalle en la ambientación consolidaron el evento como un referente de entretenimiento en la temporada de fiestas. La armonía entre los componentes visuales y la interacción social marcó el éxito de la jornada.