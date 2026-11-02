China Suárez y Icardi celebran Halloween con disfrases en La Casa de los Sueños

La China Suárez y Mauro Icardi desfilaron con sus hijos Magnolia y Amancio Vicuña en originales disfraces de Halloween dentro del reality show.

La China Suárez compartió un carrusel fotográfico en redes sociales que muestra su evolución de estilo durante su participación en el programa La Casa de los Sueños. La actriz presentó una selección de atuendos para días entre semana, combinando prendas elegantes con accesorios de lujo reconocibles. Entre las piezas destacadas se incluyeron bolsos Louis Vuitton y diseños inspirados en tendencias actuales como el estilo napoleónico y las rayas.

Estilo Napoleónico y Accesorios de Lujo

En uno de sus primeros looks, la China Suárez optó por el color negro como protagonista principal. Utilizó una remera básica de mangas cortas junto a un short de tiro alto adornado con botones dorados en la parte frontal. Este conjunto evocaba claramente el estilo napoleónico mencionado en su descripción visual.

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Para complementar esta base, lució un tapado sastrero largo de corte clásico. El outfit se cerró con medias bucaneras negras, botas altas de cuero, un rodete tirante y maquillaje con ojos delineados en negro y labios glossy. Esta combinación reflejaba una propuesta sofisticada y estructurada.

Paletas Coloridas y Marcas Destacadas

Otro de los conjuntos presentados apostó por colores más vibrantes y llamativos. La China Suárez eligió un pantalón a rayas blancas y rojas, una prenda en tendencia que coordinó con una remera blanca y una chaqueta beige ajustada al cuerpo. Posó sentada sosteniendo su bolso Speedy de Louis Vuitton en verde vibrante.

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Este accesorio de lujo funcionó como el punto focal del look. Completó la imagen con zapatillas urbanas en tono verde, una visera beige y lentes de sol negros. En otra ocasión, utilizó una gorra marrón con bordado central, lentes aviador y una campera bomber marrón sobre una camisa blanca y suéter sin mangas.

Disfrases Originales de Halloween

La celebración de Halloween llegó con propuestas teatrales y humorísticas para toda la familia. La China Suárez sorprendió con un disfraz de bebé gigante inflable, decorado artificialmente con manchas de sangre para dar un toque terrorífico. Posó junto a Mauro Icardi, quien se caracterizó como la Muerte con capa roja rasgada y piel pálida.

Posteriormente, la actriz cambió su vestuario por un mono entero de payaso blanco y negro, manteniendo el rodete y el maquillaje clásico. En esta escena, apareció acompañada por su hija Magnolia Vicuña, quien vestía un vestido violeta de princesa, y nuevamente por Mauro Icardi.

Participación Infantil y Cierre Temático

El hijo menor, Amancio Vicuña, también participó activamente en la decoración y los disfraces. El niño lució un traje completo de guerrero muerto con capucha azul desgastada y detalles de huesos y sangre en el centro de la prenda. La casa fue transformada completamente para recibir a todos los invitados con este espíritu festivo.