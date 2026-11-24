China Suárez presentó una denuncia penal contra Wanda Nara tras el altercado del 6 de noviembre en Nordelta, solicitando medidas de protección urgentes por injurias y amenazas.

La actriz China Suárez formalizó su denuncia penal contra su expareja, Wanda Nara, ante la justicia argentina. Esta acción legal ocurre en medio de una tensa disputa pública que ha involucrado a ambos sectores mediáticos durante semanas. La presentación del escrito inicial se realizó la semana pasada en la fiscalía general de San Isidro. Posteriormente, el caso fue derivado por jurisdicción a la Fiscalía de Benavídez para su debido análisis y procesamiento.

Detalles del altercado en la propiedad de Nordelta

El eje central de la imputación gira en torno al fuerte enfrentamiento que ambas mujeres protagonizaron el pasado 6 de noviembre. El incidente tuvo lugar en la propiedad del futbolista Mauro Icardi, ubicada específicamente en el barrio La Isla del complejo Nordelta. La visita de Wanda Nara al lugar se produjo en medio de un operativo judicial vinculado a una de sus hijas, lo que aumentó la tensión del momento. Según los registros, este encuentro desencadenó una serie de acusaciones mutuas que escalaron rápidamente hacia la vía penal.

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Evidencias digitales y testimonios de la querella

La defensa de China Suárez, patrocinada por el abogado Agustín Rodríguez, ha incorporado múltiples pruebas para sustentar la querella. Entre estos elementos figuran registros video grabados mediante un teléfono celular durante el episodio conflictivo. Además, se han adjuntado capturas de cámaras de seguridad del complejo residencial para corroborar la versión de los hechos. La defensa argumenta que la conductora habría proferido insultos y amenazas directas de agresión física, incluyendo la frase textual que constituye la base de la imputación principal por injurias.

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Postura de la defensa y medidas cautelares solicitadas

La querella encuadra los hechos dentro de un cuadro mayor de hostigamiento, injurias y agresiones verbales recurrentes. Para sostener la imputación, la defensa también adjuntó recortes de entrevistas televisivas recientes. En dichos medios, Wanda Nara sugirió públicamente que la actriz debería solicitar un botón antipánico, una acción que la defensa interpreta como parte de una estrategia intimidatoria continuada. Este contexto permite a la querella demostrar que no se trata de un exabrupto aislado, sino de un patrón de conducta.

Impacto en menores y próximos pasos judiciales

Frente a este escenario, el entorno legal de China Suárez ha señalado el presunto incumplimiento de medidas cautelares previas relacionadas con la exposición de los menores involucrados. Suárez solicitó a la Justicia el dictado inmediato de un alejamiento para evitar nuevos cruces peligrosos. El pedido exige que Wanda Nara no pueda acercarse a menos de cierta distancia de su persona y de su familia. La causa tramita en la misma sede judicial donde, de manera paralela, Mauro Icardi impulsa otra denuncia contra Martín Migueles por hechos ocurridos durante la misma jornada del 6 de noviembre.