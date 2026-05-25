China launches Shenzhou-23 mission to accelerate lunar plans before 2030

China's Shenzhou-23 mission successfully docked with the Tiangong space station and aims to evaluate the impact of a one-year stay in orbit. The mission is part of China's strategic plan to develop technology for manned lunar missions before 2030.

China lanzó la misión Shenzhou-23 y acelera su plan para llevar astronautas a la Luna antes de 2030. La nave se acopló con éxito a la estación espacial Tiangong y una de las claves de la misión será evaluar el impacto de una permanencia de un año en órbita.

Con la misión Shenzhou-23, China busca llegar a la Luna con astronautas antes de 2030. La misión tiene como principal objetivo estudiar los efectos de una estadía prolongada en el espacio. Por primera vez,, una experiencia considerada clave para futuras misiones lunares e incluso a Marte. Hasta ahora, las misiones tripuladas chinas permanecían alrededor de seis meses en la estación Tiangong antes del relevo de la tripulación.

China aceleró su programa espacial durante la última década gracias a fuertes inversiones estatales y ya compite de manera directa con Estados Unidos y el programa Artemis de la NASA. En 2019, el gigante asiático logró posar una sonda en la cara oculta de la Luna, un hecho inédito hasta ese momento, y en 2021 consiguió aterrizar un robot en Marte. Una multitud ondea banderas nacionales durante la ceremonia de despedida de los astronautas de la misión espacial tripulada Shenzhou-23





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