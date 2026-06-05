A year after the signing of the five China-Latin America Cooperation Programs, China's international ties have strengthened in various aspects, including bilateral trade, infrastructure investments, financial agreements, and cultural exchanges. Zhang Run, director general of the Department of Americas at China's Ministry of Foreign Affairs, highlighted these developments during a press conference.

A un año de la firma de los cinco Programas para la Construcción de Comunidad China-América Latina y el Caribe (ALC), se afianzó el comercio bilateral, las inversiones en infraestructura, los acuerdos financieros y los intercambios culturales .

Así lo destacó Zhang Run, director general del Departamento de Asuntos de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, durante una conferencia de prensa de la que participóen su búsqueda de modelos de modernización adaptados a sus realidades nacionales. Entre los principales motores de esta relación figuran el comercio y el frente financiero.

Según los datos difundidos por China, el comercio con latinoamericanos al mercado chino para que "bienes de alto valor lleguen del campo a la mesa en tan solo 30 horas". En ese sentido, el funcionario hizo referencia a la Argentina dentro de este esquema. En primer lugar, mencionó la decisión de China de incluir a la Argentina dentro del programa de exención de visado para titulares de pasaportes ordinarios .

Según informó Beijing, la medida busca facilitar los intercambios turísticos, comerciales y culturales. China aplica la exención de visado para titulares de pasaporte ordinario de Brasil, Argentina, Chile, Perú y Uruguay. Actualmente operan 24 vuelos semanales entre China y la región. China respalda decididamente la Proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz y la Declaración de los 33 países ALC sobre la creación de una Zona Libre de Armas Nucleares.

China puso millones de coches eléctricos en circulación, pero ahora se enfrenta a las consecuencias climáticas. E insistió: "Junto con la región, defenderá la paz y el orden internacional centrado en Naciones Unidas y el Derecho Internacional. y seguirá apoyando el camino de desarrollo propio del pueblo cubano, rechazando toda intervención externa. Sobre los próximos pasos, China buscará implementar la Declaración de Pekín y el Plan de Acción Conjunto de Cooperación en Áreas Prioritarias China-CELAC 2025/7.

Entre los objetivos figuran la ampliación de los intercambios educativos, el fortalecimiento de la conectividad aérea, la cooperación tecnológica y el impulso a proyectos de desarrollo sostenible





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