China envía una flota de 121 buses eléctricos a Copiapó, Chile, para modernizar el transporte urbano y reducir la huella ambiental

China ha vuelto a demostrar su influencia en América Latina al enviar una flota de 121 buses eléctricos a Copiapó, Chile, con destino a la ciudad de la región que pasará a ser la primera en Sudamérica en operar un sistema de transporte público completamente eléctrico. La operación, iniciada a mediados de 2025, marca un nuevo avance de la influencia china en la región, especialmente en proyectos de infraestructura, energía y movilidad limpia.

China vuelve a mover sus fichas en América Latina y esta vez el impacto se verá directamente en las calles de Chile . Desde Shanghai ya fue despachada una flota de 121 buses eléctricos con destino a Copiapó , ciudad que pasará a convertirse en la primera de Sudamérica en operar un sistema de transporte público completamente eléctrico.

La operación, iniciada a mediados de 2025, marca un nuevo avance de la influencia china en la región, especialmente en proyectos de infraestructura, energía y movilidad limpia. Con este envío, Copiapó dejará atrás progresivamente los buses tradicionales para dar paso a un modelo de transporte sustentable que promete reducir emisiones contaminantes, ruido urbano y costos operativos.

La nueva flota comenzará a circular en doce rutas estratégicas de la ciudad chilena, beneficiando diariamente a miles de pasajeros y posicionando a Chile como uno de los países latinoamericanos con mayor avance en electromovilidad





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