Análisis del ascenso de China desde 1978 y su transformación en la principal competencia estratégica para Estados Unidos en economía y tecnología.

China se ha consolidado como el principal desafío geopolítico y económico para Estados Unidos, marcando un punto de inflexión en la historia contemporánea. Este fenómeno no es casual, sino el resultado de décadas de estrategia industrial y adaptación política que transformaron al gigante asiático en una superpotencia rival.

La transformación comenzó en 1978, cuando el país iniciado un cambio profundo en su economía al permitir el crecimiento del sector privado bajo la dirección de Deng Xiaoping. Este momento histórico abrió las puertas a una integración sin precedentes en los mercados globales, sentando las bases para su actual estatus.

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Raíces del Neoliberalismo Global

El contexto internacional de los años setenta fue determinante para el ascenso de la agenda liberal. En Europa, los llamados Treinta Gloriosos habían establecido beneficios sociales, salarios reales elevados y protección pública. Sin embargo, hacia finales de esa década, las élites empresariales impusieron el neoliberalismo para recuperar la tasa de ganancias.

Esta transición hacia la apertura comercial y financiera se consolidó políticamente en 1979. Fue posible porque las clases empresariales comprendieron que los partidos comunistas en Europa estaban en retroceso. Este giro ideológico permitió contener los avances obreros y reestructurar la economía global hacia intereses capitalistas concentrados.

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Colapso de la Unión Soviética

Paralelamente, la Unión Soviética enfrentaba una crisis interna evidente desde inicios de los ochenta. Mikhail Gorbachov, secretario general del PCUS desde 1985, reconoció el frenado económico e impulsó la Perestroika y la Glasnot. Estos cambios aceleraron el fin de la Guerra Fría cuando Gorbachov no reprimió la destrucción del Muro de Berlín en 1989.

La disolución soviética no solo terminó con la bipolaridad mundial, sino que expuso la falta de mecanismos de mercado en la planificación centralizada. Estados Unidos aprovechó esta coyuntura para consolidar su unipolaridad, expandiendo la OTAN hacia el Este y abandonando compromisos implícitos con la contraparte rusa.

El Auge Económico de Pekín

Mientras tanto, China utilizó su sistema de partido único para navegar la globalización sin perder control político. Durante 27 años, Mao mantuvo un modelo similar al soviético, pero la reforma de Deng Xiaoping permitió el desarrollo del mercado. A pesar de crear una nueva burguesía, el Partido Comunista de China mantiene el control absoluto sobre el poder político, las finanzas y la planificación a largo plazo.

Este modelo híbrido ha permitido a China disputar la primacía mundial no solo en producción industrial, sino también en sectores tecnológicos de avanzada. A diferencia de las ex potencias europeas o Japón, China no se ha subordinado, sino que ha alcanzado una paridad casi igual en los campos más competitivos.

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Hacia un Orden Multilateral

La actual estrategia de China busca pasar de la unipolaridad norteamericana a un mundo multilateral. El objetivo es eliminar las hegemonías únicas mediante el alto desarrollo de sus fuerzas productivas. Este desafío define la nueva era de las relaciones internacionales y el futuro del sistema capitalista global.