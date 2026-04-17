Chilena fallida causa caos y conmoción en la Champions asiática; jugador queda inconsciente

Un intento de chilena por parte de Ali Majrashi terminó con un brutal impacto en la cabeza de Jairo de Macedo da Silva, generando un caos de violencia y demora en la atención médica en el partido entre Al-Ahli Saudi y Johor Darul Ta’zim.

Un intento de una jugada audaz se convirtió en un episodio de extrema violencia y confusión en el partido de la Champions League asiática entre Al-Ahli Saudi y Johor Darul Ta’zim. La acción que marcó el encuentro fue una chilena fallida ejecutada por el defensor Ali Majrashi, que impactó de manera directa y brutal en la cabeza del delantero brasileño Jairo de Macedo da Silva.

El jugador malayo cayó inconsciente sobre el césped, generando inmediata preocupación e incertidumbre entre futbolistas, técnicos y espectadores. El incidente ocurrió a los 36 minutos de juego. Majrashi, al intentar despejar el balón con una chilena, calculó mal el movimiento y su botín impactó violentamente en el rostro de Da Silva, quien había llegado a la pelota con la cabeza. El brasileño, de 33 años, se desplomó de inmediato, permaneciendo inmóvil, lo que provocó alarma entre sus compañeros y rivales. La fuerza del impacto fue evidente, y el propio Majrashi se llevó las manos a la cabeza, visiblemente afectado y llorando por la lesión que había provocado. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron la gravedad de la situación, dejando al delantero brasileño prácticamente fuera de combate. La desesperación ante la grave lesión de Da Silva derivó en un caos controlado en el campo. Uno de los compañeros del jugador lesionado reaccionó de forma impulsiva y empujó violentamente a Majrashi, elevando la tensión del partido. Simultáneamente, ante la aparente demora en la llegada de la asistencia médica, un jugador del Johor Darul Ta’zim buscó frenéticamente camillas para auxiliar a su compañero. El capitán Natxo Insa, en un acto de desesperación, corrió en busca de una camilla e incluso pateó una silla perteneciente al cuerpo médico, evidenciando su frustración por la falta de respuesta inmediata. Momentos antes, Insa protagonizó otra acción controvertida: molesto por la lentitud de la atención, tomó la bandera de un juez de línea antes de dirigirse hacia la zona donde se encontraba el cuerpo médico. Regresó con la tabla de sustituciones para ayudar a su compañero, mientras otros integrantes de los cuerpos técnicos y médicos finalmente ingresaban al terreno de juego. El árbitro del encuentro sancionó la jugada inicial con una tarjeta roja directa para Majrashi, autor de la patada. Sin embargo, el episodio dejó tras de sí múltiples focos de conflicto, tanto por las reacciones posteriores de los jugadores como por la cuestionada demora en la atención médica. Macedo da Silva fue retirado del campo en camilla y sustituido. Según informaciones preliminares de la prensa saudita, el jugador se encuentra estable y se someterá a estudios exhaustivos en cabeza y rostro para evaluar la magnitud de las lesiones. Hasta el momento, no se ha emitido un parte médico oficial detallado por parte de las autoridades del torneo ni del club. El partido, disputado en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda, pasó a un segundo plano. El marcador inicial era de 1-0 a favor del Johor, tras un autogol de Majrashi a los 18 minutos. En el equipo malayo, el argentino Jonathan Silva, ex defensor de Estudiantes de La Plata y Boca Juniors, fue amonestado tras la discusión general desencadenada por la violenta patada. Cerca del final del partido, ingresó otro futbolista argentino, el mediocampista Manuel Hidalgo. A pesar de jugar con un hombre menos, el Al-Ahli logró empatar antes del descanso con un gol de Franck Kessie, exjugador del Milan y Barcelona. En el conjunto saudita, Riyad Mahrez fue titular y el capitán Edouard Mendy, exjugador del Chelsea, reunió a sus compañeros para una charla motivacional. Finalmente, el Al-Ahli consiguió remontar el marcador y se impuso por 2-1, con un gol de Galeno en el minuto 54 de la segunda mitad. Con esta victoria, el equipo saudita avanzó a las semifinales del torneo continental, donde se enfrentará al Vissel Kobe de Japón. Sin embargo, la relevancia del resultado deportivo quedó completamente eclipsada por la gravedad del incidente. La Confederación Asiática de Fútbol deberá examinar detenidamente lo sucedido a partir de las imágenes y del informe arbitral. Se espera que en los próximos días se definan las eventuales sanciones disciplinarias correspondientes





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