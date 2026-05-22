Chico agredido en aula, padre cuestiona actuación de la escuela, avanza en acciones legales

Según el padre del menor agredido en una escuela, no se activaron los protocolos y la docente no cubrió la ausencia. Sin protección, el menor fue agredido y formó parte de un caso judicial.

el chico fue agredido por dos compañerosSegún contó José Poblete, padre del menor, el hecho ocurrió este miércoles por la tarde, cuando. Tras la situación, el chico debió ser trasladado a una clínica para realizarse estudios médicos.

El hombre apuntó contra las autoridades del colegio y aseguró que no se activaron los protocolos correspondientes. Además, adelantó que iniciará acciones legales. De acuerdo con su versión, la docente salió por un momento del aula. ’La maestra se fue a dejar unos papeles o hay un cambio de horario.

Lo cierto es que el salón quedó solo y tendría que haber quedado un tutor o alguien responsable’, cuestionó. Se acerca este muchacho más grande, lo empuja y mi nene cae fuertemente al pisoSegún denunció Poblete.

"Le empezaron a pegar entre los dos. Después un compañero intentó defenderlo y ahí este chico más grande le dijo al oído quePoblete explicó que el miedo hizo que su hijo solo identificara a uno de los presuntos agresores ante las autoridades escolares. ’Mi hijo es un chico tranquilo, no tiene problemas con nadie y busca ser amigo de todos. La familia también cuestionó el accionar de la institución tras el episodio.

‘Nosotros nos enteramos recién cuando mi señora fue a buscarlo. La tutora le dijo de pasada: ’Lleva un comunicado’’, contó. La vicedirectora nunca activó el protocolo de salud que corresponde en estos casos. Dijeron que como lo habían visto bien no hicieron nada.

Tras el ataque, el menor fue atendido en una clínica, donde le diagnosticaron traumatismos en la zona del abdomen. ’Por ahora no hay daños graves internamente, pero los médicos recomendaron hacer una resonancia para descartar cualquier lesión’, indicó el padre.

Finalmente, Poblete confirmó que avanzarán judicialmente contra la institución. ’Todas las denuncias armadas y vamos a ir hasta las últimas Consequences. Lo único que queremos es que nuestro hijo esté seguro’, concluyó. Los temas en este artículo son: `Crimen y seguridad`, `Huelga escolar`, `Instituciones educativas`





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