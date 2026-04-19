Chicho Serna revela: La designación de Úbeda en Boca, una decisión exclusiva de Riquelme

El exintegrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, Chicho Serna, rompió el silencio sobre la llegada de Claudio Úbeda a la dirección técnica tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Serna aseguró que la decisión fue enteramente del presidente Juan Román Riquelme y que nunca se contempló seriamente en el Consejo.

La salida de Chicho Serna del Consejo de Fútbol de Boca Juniors , un hecho que resonó fuertemente en el mundo xeneize, ha abierto la puerta a reflexiones profundas sobre la gestión y las decisiones tomadas durante su gestión, especialmente en lo que respecta a la dirección técnica.

El exjugador colombiano, quien formó parte del órgano directivo entre 2020 y 2025, ha decidido romper el silencio y ofrecer su perspectiva sobre un punto clave que marcó un antes y un después en el club: la designación de Claudio Úbeda como entrenador principal tras el sensible fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Según Serna, la posibilidad de que Úbeda asumiera un rol protagónico al frente del primer equipo nunca fue contemplada por la dirigencia en su conjunto, ni siquiera por él mismo mientras formó parte del Consejo. Él afirma categóricamente que la ratificación y el mantenimiento de Úbeda en el cargo fueron una decisión unilateral e impulsada directamente por el presidente de la institución, Juan Román Riquelme. Esta revelación arroja luz sobre las dinámicas internas del Consejo y subraya la influencia decisiva del actual mandamás en la conformación del cuerpo técnico en un momento tan crítico para Boca. El exintegrante del Consejo de Fútbol de Boca, quien dejó su cargo en 2025, compartió sus impresiones sobre la actual etapa del equipo y la determinación de respaldar al ayudante de campo de Russo en su transición a entrenador principal. ‘Quien lo mantuvo en el puesto fue el presidente’, sentenció. La reflexión de Serna se centra en el paso del tiempo y cómo, a pesar de las dudas iniciales, el plantel ha logrado adaptarse a la propuesta futbolística de Úbeda, demostrando una notable resiliencia. Chicho Serna, una figura reconocida por su paso como futbolista en Boca, se desempeñó como miembro del Consejo de Fútbol entre 2020 y 2025. En su análisis del período, Serna elogió el desempeño del entrenador tras asumir una responsabilidad de tal magnitud en circunstancias particularmente delicadas. Desde su punto de vista, la continuidad de Úbeda al frente del equipo se ha cimentado en su dedicación al trabajo y su habilidad para mantener una estructura sólida y coherente en medio de la adversidad. La situación actual del equipo bajo la dirección de Claudio Úbeda presenta un escenario alentador. A pesar de las turbulencias iniciales, el equipo ha logrado construir una racha envidiable de doce partidos sin conocer la derrota, lo que representa su mejor momento reciente bajo la conducción actual. Esta racha se traduce en una eficacia que supera el 60 por ciento, un dato que habla por sí solo de la mejora progresiva del rendimiento colectivo. El próximo desafío para el equipo de Claudio Úbeda será de suma importancia: medirse ante su eterno rival, River Plate, en el mismísimo Monumental. Este domingo, el Superclásico se presenta como un duelo trascendental para el futuro inmediato del equipo en un semestre que se encuentra en un punto de inflexión. El hecho de que Claudio Úbeda priorice la preparación para este encuentro crucial por encima de otras consideraciones, como podría ser la gestión de futbolistas para la Copa Libertadores, demuestra la magnitud de la importancia que se le otorga al enfrentamiento contra River y la clara apuesta de la dirigencia y el cuerpo técnico por obtener un resultado positivo en este clásico





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