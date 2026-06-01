Chiche Gelblung reapareció desde terapia intensiva y mostró su preocupación por el crimen de Agostina Vega

El periodista Jorge 'Chiche' Gelblung, internado en el Sanatorio Mater Dei, se comunicó con el equipo de Infama mediante una videollamada. A pesar de su delicado estado de salud, demostró seguir pendiente de la actualidad y se mostró especialmente conmocionado por el asesinato de la adolescente Agostina Vega, reafirmando su carácter periodístico.

El reconocido periodista Jorge 'Chiche' Gelblung, quien se encuentra internado en terapia intensiva en el Sanatorio Mater Dei, realizó una videollamada con integrantes del programa Infama , demostrando que, a pesar de su delicado estado de salud, mantiene una actitud pendiente de la actualidad informativa y conserva intacta su esencia periodística.

Según relataron los conductores, el contacto se produjo después de que supieran que en algunos momentos Gelblung tenía acceso a un teléfono celular. La conversación rápidamente se centró en temas de interés nacional, especialmente en el crimen de Agostina Vega, una adolescente de 14 años cuyo caso ha conmocionado a la opinión pública. El periodista expresó su indignación y sorpresa ante la violencia desatada, preguntando cómo era posible que en el país ocurrieran hechos tan aberrantes contra una menor.

Aunque evitó profundizar en detalles sobre su propia salud, Gelblung mostró un profundo interés por el devenir del caso y ofreció su punto de vista, evidenciando que incluso desde la clínica sigue ejerciendo su mirada crítica sobre la realidad argentina. Los conductores destacaron que, más allá de su condición física, Gelblung no puede dejar de ser periodista, interiorizándose activamente y participando de los debates más candentes de la agenda pública





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