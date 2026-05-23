Chicago y Argentina: Influencia de la medida de quita de derechos de exportación en granos

El mercado de granos en Chicago y Argentina estuvo influenciado por la medida de reducción de derechos de exportación para el trigo, la cebada y la soja en la previa del fin de semana largo.

La medida de reducción de derechos de exportación para el trigo, la cebada y la soja en la previa del fin de semana largo en el mercado de granos de Chicago se vio influenciada.

La soja tuvo un aumento diario de $5000 (1,09%) y cerró el viernes a $465.000 por tonelada en el segmento disponible de Rosario. En la previa del fin de semana largo en Argentina, las expectativas de una baja de retenciones del 7,5% al 5,5% para el trigo y la cebada, y de un mínimo del 0,25% mensual para la soja desde enero de 2027, influyeron en la rueda del mercado de granos a nivel local





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