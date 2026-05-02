Chevrolet Lanza las S10 Trail Boss y Trailblazer Midnight en Brasil: Aventuras sin Límites

Chevrolet presenta dos nuevas versiones enfocadas en el off-road para el mercado brasileño: la S10 Trail Boss y la Trailblazer Midnight, con mejoras en suspensión, neumáticos y estética para los amantes de la aventura.

Chevrolet ha presentado en Brasil dos nuevas y emocionantes propuestas diseñadas específicamente para los entusiastas de la aventura y la conducción fuera de carretera: la S10 Trail Boss y la Trailblazer Midnight .

Estas configuraciones, completamente inéditas dentro de la gama de vehículos Chevrolet, se dirigen directamente a un público que busca un rendimiento superior en terrenos difíciles y una estética que refleje su espíritu audaz. Ambos modelos, orgullosamente producidos en Brasil, incorporan desarrollos meticulosamente pensados para optimizar el desempeño en superficies de baja adherencia, ofreciendo una experiencia de conducción todoterreno sin igual.

La clave de estas nuevas versiones reside en un paquete integral que incluye neumáticos especiales, ajustes precisos en la altura de la suspensión y soluciones técnicas innovadoras orientadas al off-road, todo ello diseñado para maximizar el agarre, la estabilidad y la capacidad de superar obstáculos. La pickup S10 Trail Boss se posiciona como la opción definitiva para los amantes del todoterreno, superando incluso a la ya reconocida Z71 en cuanto a aptitudes fuera de carretera.

Su principal ventaja radica en su preparación de fábrica, que elimina la necesidad de recurrir a accesorios externos para mejorar su desempeño. Esta preparación incluye una suspensión exclusiva desarrollada en colaboración con Ironman, que incorpora nuevos resortes y amortiguadores recalibrados, elevando el eje delantero en 30 mm. Este ajuste no solo aumenta el despeje del vehículo, sino que también mejora los ángulos característicos para enfrentar obstáculos con mayor facilidad y seguridad.

Complementando la suspensión, la Trail Boss está equipada con neumáticos todoterreno de 18 pulgadas, diseñados para maximizar el agarre en una variedad de superficies, como tierra, ripio, arena y rocas. Visualmente, la Trail Boss se distingue por su parrilla y paragolpes trasero en negro brillante, guardabarros ensanchados que le confieren una apariencia más robusta y llantas de diseño específico que complementan su estética aventurera.

La identidad Trail Boss se refuerza con detalles exclusivos, como calcomanías en el capot y el portón, emblemas distintivos y referencias a la colaboración con Ironman. En el interior, predominan los tonos oscuros y las terminaciones específicas que evocan su perfil aventurero, mientras que en lo funcional incorpora el versátil sistema Multiflex para la caja de carga y una barra antivuelco extendida, pensada para mejorar la versatilidad y la seguridad durante la conducción fuera de carretera.

La Trailblazer Midnight, por su parte, adopta una fórmula similar, combinando una estética completamente oscurecida con mejoras orientadas al uso fuera del asfalto. La eliminación de los cromados y la incorporación de elementos en color negro le otorgan una identidad propia y distintiva dentro de la gama Trailblazer.

En el plano técnico, la Midnight también recurre a una suspensión desarrollada junto a Ironman, con un aumento de altura de 18 mm en el eje delantero y 30 mm en el trasero, lo que mejora significativamente el ángulo de ataque y la capacidad para sortear obstáculos. El exterior se complementa con una parrilla negra, espejos oscurecidos, llantas en terminación negra brillante, neumáticos todoterreno, ganchos de remolque y un protector de acero frontal que le confieren una apariencia más agresiva y resistente.

Además, incorpora una firma lumínica con tecnología LED ubicada en el paragolpes, que mejora la visibilidad en condiciones de baja luminosidad. En el interior, la Trailblazer Midnight presenta nuevos tapizados que realzan su estética sofisticada, mientras que el equipamiento mantiene el confort y la seguridad de la versión High Country, incluyendo un completo paquete de asistencias a la conducción, con frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión, mantenimiento de carril, alerta de tránsito cruzado trasero y detector de punto ciego.

Ambos modelos, la S10 Trail Boss y la Trailblazer Midnight, están impulsados por el reconocido motor turbodiésel 2.8 de cuatro cilindros, que, con su última evolución, entrega una potencia de 207 CV y un torque de 510 Nm. Este propulsor se combina con una caja automática de ocho velocidades, también novedad en la gama actual, y el sistema de tracción 4x4 con reductora, que garantiza un rendimiento óptimo en cualquier terreno





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Chevrolet S10 Trail Boss Trailblazer Midnight Off-Road 4X4 Brasil

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