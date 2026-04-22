Chedraui impulsa su expansión con tiendas 'Supercitos' ante la debilidad del consumo

Grupo Comercial Chedraui apuesta por el formato de tiendas pequeñas 'Supercitos' para captar mercado en segmentos de bajo ticket y alta frecuencia, en un contexto de consumo presionado en México y Estados Unidos. La empresa prevé la apertura de 130 unidades este año y destaca el potencial del comercio informal.

En un contexto económico desafiante, caracterizado por una presión considerable sobre el consumo, Grupo Comercial Chedraui está intensificando su estrategia de expansión a través de su formato de tiendas de conveniencia, conocido como “ Supercitos ”.

Esta iniciativa representa una apuesta estratégica para capturar una mayor cuota de mercado en segmentos de consumidores que buscan opciones de bajo costo y realizan compras frecuentes. Durante una reciente conferencia con analistas financieros, la dirección de la compañía reconoció que el comportamiento del consumo en México ha sido menos vigoroso de lo previsto, especialmente en aquellas regiones donde Chedraui tiene una presencia más arraigada.

A pesar de este panorama, la empresa ha logrado mantener un desempeño positivo en comparación con el mercado en general, gracias a su sólida propuesta de valor y a un riguroso control de costos. La atención se centra ahora en los “Supercitos”, establecimientos de menor tamaño diseñados para facilitar compras rápidas y eficientes, donde la compañía identifica un potencial significativo dada la persistencia de un amplio sector de comercio informal.

La administración de Chedraui enfatizó que más del 50% del mercado mexicano aún opera en la informalidad, y es precisamente en este ámbito donde los “Supercitos” compiten de manera efectiva. Para el año en curso, la empresa tiene previsto la inauguración de aproximadamente 130 nuevas unidades bajo este formato, con la ambición de duplicar su ritmo de expansión en los próximos años.

Los directivos de Chedraui se mostraron optimistas con respecto al futuro de los “Supercitos”, anticipando un crecimiento sostenido y una contribución importante a los resultados generales de la compañía. El cierre del primer trimestre de 2026 reveló una contracción del 6.2% en los ingresos totales de la cadena de supermercados y autoservicios, alcanzando los 69,795 millones de pesos. Esta disminución se atribuyó principalmente a una reducción en el consumo en Estados Unidos y a la apreciación del tipo de cambio.

Ante este escenario, Chedraui ha reforzado su disciplina operativa, implementando medidas para optimizar gastos, mejorar la gestión de inventarios y adoptar una estrategia comercial más enfocada en ofrecer valor a los clientes. Estas acciones han permitido a la empresa mantener e incluso expandir sus márgenes de ganancia en un entorno económico adverso.

La compañía también advirtió sobre una disminución en el poder adquisitivo de los consumidores y una mayor sensibilidad a los precios, lo que sugiere un entorno de competencia más intenso en el futuro. Sin embargo, Chedraui confía en su capacidad para superar estos desafíos, destacando su “ventaja competitiva” en el mercado. Los directivos de la empresa señalaron que los consumidores están dispuestos a considerar diversas opciones de compra, priorizando los precios de los alimentos y buscando la mejor relación calidad-precio.

En este sentido, Chedraui se posiciona como un líder en precios, ofreciendo a sus clientes productos de calidad a precios accesibles. El desempeño de los “Supercitos” ha sido particularmente notable en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, donde Chedraui ha observado un crecimiento significativo en las ventas comparables.

No obstante, la empresa mantiene su convicción de que el mayor potencial de crecimiento se encuentra en las regiones donde el comercio informal sigue siendo dominante. Esta realidad abre nuevas oportunidades para expandir el formato “Supercito” y consolidar la presencia de Chedraui en todo el país. Al cierre del primer trimestre de 2026, la empresa operaba un total de 353 “Supercitos” en México, de los cuales 11 operan bajo el formato Selecto.

Para el presente año, Chedraui proyecta un crecimiento de entre el 8% y el 9% en las ventas totales a nivel nacional, mientras que en Estados Unidos se espera un crecimiento de entre el 2% y el 3%, según las proyecciones de resultados de la compañía. La estrategia de expansión de Chedraui, centrada en los “Supercitos”, se presenta como una respuesta efectiva a las dinámicas cambiantes del mercado y a las necesidades de los consumidores mexicanos, buscando ofrecer una opción de compra conveniente, accesible y de calidad en un entorno económico desafiante.

La empresa se muestra decidida a mantener su liderazgo en el sector de supermercados y autoservicios, adaptándose a las nuevas realidades y aprovechando las oportunidades que se presentan en el mercado





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