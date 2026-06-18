Checos y sudafricanos se juegan la supervivencia en Atlanta tras mal debut

República Checa y Sudáfrica se miden en una jornada crucial del torneo luego de perder en su primer partido. Ambos necesitan ganar para seguir con vida en la competencia, en un duelo lleno de expectativas y presión.

Checos y sudafricanos se enfrentan en Atlanta con la vista puesta en revertir el mal inicio que experimentaron en la jornada inaugural del torneo. Ambos equipos cayeron en sus respectivos debuts y ahora necesitan urgentemente sumar puntos para mantenerse con vida en la competencia.

Para la República Checa es su tercera participación mundialista, y su mejor desempeño histórico fue como anfitriona en 2010, donde no logró superar la fase de grupos pero dejó un recuerdo grato al vencer a una selección importante. Por su parte, Sudáfrica también llega con la necesidad de reaccionar luego de un arranque adverso que la pone al borde de la eliminación.

El partido promete ser intenso, con jugadores clave como Yaya Sithole y Themba Zwane que ya condicionaron el desarrollo de otros encuentros, mientras que el técnico checo Miroslav Koubek mostró una imperdible reacción ante un camarógrafo durante la previa, reflejando la tensión que rodea al duelo. Se espera un choque táctico donde ambos equipos intentarán corregir errores y aprovechar las fortalezas que los llevaron a clasificar al mundial





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