Chechu Bonelli vs. Darío Cvitanich: ¿Quién se quedó con la perrita?

La separación entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich ha generado un conflicto por el destino de la perrita que compartían. Según Pochi, la panelista de Puro Show, el desacuerdo comenzó cuando ambos intentaban resolver quién quedaría a cargo de la perrita durante la relación.

La separación entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich trascendió detalles de una fuerte interna que habría surgido por el destino de la perrita que compartían.

Según Pochi, la panelista de Puro Show, el desacuerdo comenzó cuando ambos intentaban resolver quién quedaría a cargo de la perrita durante la relación. La organización cotidiana y la disponibilidad para cuidar al animal habrían sido parte central de la conversación. Inicialmente se habría llegado a un acuerdo para que la mascota permaneciera junto a Bonelli, ya que en la vivienda donde reside la modelo siempre habría alguien presente para acompañarla y atender sus necesidades.

Sin embargo, el conflicto habría escalado cuando la situación tomó un giro inesperado. La información, siempre según el relato televisivo, habría provocado malestar en el entorno de Cvitanich. Cuando Darío se enteró que regaló a la mascota, le pidió por favor a alguien de su familia que viniera a buscarla.

Finalmente, trascendió que uno de los hermanos del exjugador habría viajado desde la ciudad de Baradero para quedarse con el animal y garantizar que continuara recibiendo cuidados. Además, en Puro Show también trascendieron detalles sobre cómo sería la dinámica económica entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich tras la separación.

Según relató Pochi, el exfutbolista continuaría afrontando ciertos gastos vinculados al hogar donde viven sus hijas junto a la modelo, incluyendo el pago de dos empleadas domésticas pese a mantener un régimen de tenencia compartida. Cvitanich habría priorizado garantizar comodidad y acompañamiento constante para sus hijas en la casa materna.

Además, aseguraron que las tensiones por cuestiones económicas seguirían apareciendo en situaciones cotidianas





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