Charlotte Caniggia sorprendida por un pelo en su plato y preocupada por la falta de alimentos

Charlotte Caniggia, participante de #GranHermano, se quejó de la falta de higiene del lugar y se encontró con la nada en las alacenas y heladeras. Asimismo, está preocupada por la falta de alimentos y piensa que podría ser uno de los motivos por los que decida retirarse voluntariamente del juego. Además, Bailando y Cantando son los nuevos participantes de esta edición del reality, mientras que Carmiña, quien había sido expulsada por un comentario racista y #Univision, quedó en segundo lugar.

Charlotte Caniggia se sorprendió al encontrar un pelo en su plato de arroz en #GranHermano. Además, está preocupada por la falta de alimentos en la casa y piensa que podría ser uno de los motivos por los que decida retirarse voluntariosamente.

Bailando y Cantando son los nuevos participantes de esta edición del reality, mientras que Carmiña, quien había sido expulsada por un comentario racista, quedó en segundo lugar. Una de las nuevas participantes, Luigui, abandonó la casa tras ser trasladada a una clínica por un brutal accidente





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