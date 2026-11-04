Chapeaux se forma tras la final de Popstars en Telefe

Cinco cantantes integrarán Chapeaux tras la gran final de Popstars. El grupo debutará en Movistar Arena el 21 de enero de 2027.

La final del reality show Popstars se transmitió por Telefe a las 21:30, concluyendo un proceso de dos meses que definió a la nueva banda femenina de pop argentino llamada Chapeaux. El jurado, compuesto por figuras destacadas de la industria musical, seleccionó a las cinco cantantes ganadoras entre las finalistas restantes. Este anuncio oficial cerró la competencia y dio inicio a la carrera profesional del nuevo grupo en el mercado musical nacional.

Proceso de selección y jurado evaluador

El programa contó con la conducción de Nicolás Vázquez, quien presentó un resumen visual de los veinte episodios y treinta desafíos superados por las participantes. El veredicto final dependió de la evaluación directa de un jurado integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y la figura histórica Charlie García. Estas figuras escucharon individualmente el desempeño de cada concursante para determinar quiénes formarían parte del proyecto artístico. El proceso buscó identificar no solo la capacidad vocal, sino también la versatilidad escénica y la química grupal necesaria para el éxito comercial.

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Reacciones y emociones del certamen

Las participantes expresaron su gratitud y satisfacción por la oportunidad brindada durante el concurso. Micaela Dobarro destacó su transformación personal, pasando de sentirse invisible a sentirse vista y orgullosa de su participación. Oriana Ledesma y Kala Bidner también manifestaron su felicidad por haber hecho realidad un sueño compartido con sus compañeras. La intensidad del momento se vio reflejada en las lágrimas y abrazos que se intercambiaron en el backstage. Mía Piñeiro y Magalí Altamirano enfatizaron el valor de la seguridad que el reality les otorgó para enfrentar los escenarios.

Las integrantes oficiales del grupo

Las cinco elegidas para integrar Chapeaux fueron Juana Distefano, Mía Piñeiro, Magalí Altamirano, María Adolfina Pérez y Kala Bidner. Juana fue la primera en recibir la confirmación, mostrando una emoción contenida al sentarse frente al jurado. Mía Piñeiro, de dieciocho años, hija del violinista Fernando Suárez Paz, fue elogiada por su dulzura vocal y su versatilidad por Nicki Nicole. Magalí Altamirano, de diecinueve años y exintegrante del elenco de Soy Luna, rompió en llanto de alegría al saber que había sido seleccionada.

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María Adolfina Pérez se consolidó como la cuarta integrante oficial, completando una formación que busca representar la nueva generación del pop. Kala Bidner, de veintiún años y con experiencia previa interpretando el Himno Nacional Argentino, fue la última en unirse. Su llegada al grupo fue celebrada con gritos y abrazos, marcando el cierre formal de la selección. Micaela Dobarro y Sofía Helmich fueron las únicas participantes que se despidieron del concurso sin formar parte de la banda final.

Debut oficial y próximos compromisos

Tras la selección, las nuevas integrantes se reencontraron en la sala de ensayo para celebrar cada incorporación. El programa cerró con el estreno del videoclip oficial de su primera canción, titulada "Me provoca", la cual había sido ensayada durante semanas. Este lanzamiento marca el inicio de su trayectoria discográfica y visual como grupo profesional. El próximo paso concreto para Chapeaux será su presentación en vivo ante un público masivo. El debut oficial en un escenario está programado para el 21 de enero de 2027 en el Movistar Arena. Este evento confirmará su llegada a los grandes escenarios de Argentina.