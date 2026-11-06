Chango Spasiuk presenta Mundo Chango en el Teatro Coliseo con experiencia inmersiva

Chango Spasiuk estrena Mundo Chango el 6 de noviembre en Buenos Aires. Una experiencia audiovisual que fusiona chamamé, música de cámara y tecnología analógica.

Chango Spasiuk presenta su nuevo proyecto Mundo Chango el viernes 6 de noviembre a las 21 en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Esta propuesta se define como una experiencia sonora inmersiva que trasciende el formato tradicional de concierto. El músico busca conectar la memoria personal con el pulso colectivo a través de una narrativa musical innovadora. La cita se realizará en el corazón de la ciudad capital argentina, consolidando una noche de cultura y tradición. El evento promete ser un punto de referencia para los amantes de la música regional argentina contemporánea.

Orígenes y conceptualización del proyecto artístico

El artista nació en Apóstoles, al sur de Misiones, donde creció rodeado de polcas, mazurkas y schotis. Su formación temprana incluyó los sacudones chamameceros que permeaban un paisaje de convergencias culturales. La zona se caracteriza por el legado jesuítico, la corriente migratoria centroeuropea y la cosecha de yerba mate en tierra roja. Spasiuk aprendió acordeón en el seno familiar, herramienta esencial para su carrera profesional. Después de casi cuatro décadas de trayectoria, su discografía refleja una búsqueda constante de originalidad. El disco reciente se inspira en un cuadro regalo de un artista de Santa Fe que muestra a un niño sobre tierra colorada. Esta imagen evocó una fotografía de infancia frente a la casa de doña Fidencia, vinculando pasado y presente. La pregunta central del proyecto es qué contiene ese círculo de brazos abiertos del niño.

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Tecnología analógica y colaboración con Martín Schachner

Uno de los pilares centrales es la máquina análoga o kinógrafo, creada por el artista visual Martín Schachner. Schachner es un diseñador e inventor cordobés que domina artilugios previos al cine moderno. Utilizó hierros de una cama de dos plazas, cartón, espejos y discos giratorios para construir una estructura gigante. Este artefacto proyecta imágenes en vivo sobre un lienzo durante todo el espectáculo. La imagen visual complementa la historia que narra la música en tiempo real. Spasiuk destaca el valor de esta estética frente a la saturación de pantallas LED y luces artificiales. La propuesta busca volver a lo simple, similar a tomar agua pura o buscar la sombra de un árbol. Esta declaración artística prioriza la calidad sobre el espectáculo vacío, integrando expresiones tradicionales con innovación.

Integrantes del ensamble musical y repertorio

El escenario acogerá un ensamble diverso que fusiona tradición con música de cámara. Enzo Demartini y Santiago Torres aportan los acordeones principales del conjunto. Diego Arolfo se encarga de las guitarras y la voz, liderando la sección rítmica melódica. Pablo Farhat, Eugenia Turovetzky y Julieta Duré integran la sección de violín y violonchelo. Matías Martino realiza los arreglos y ejecuta el piano, destacándose en temas como Mi pueblo, mi casa, la soledad. Javier Martínez Vallejos sostiene la percusión con precisión rítmica. Un cuarteto de cuerdas del Ensamble Sur del Sur, dirigido por Guillermo Rubino, añade profundidad clásica. El repertorio evoca a Cocomarola, Tarragó Ros, Spinetta y Piazzolla. Esta selección demuestra una trayectoria de influencias y diálogos intergeneracionales.

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Momentos emotivos y cierre festivo del show

El músico resalta momentos específicos que conmueven durante la ejecución escénica. Un fragmento incluye acordeones verduleras, elemento folclórico distintivo del género. Una versión del chamamé Lucas está dedicada a su padre, sincronizada con proyecciones de él. Este cruce de audiovisual y musical genera una conexión emocional directa con el público. El cierre del espectáculo funciona como una fiesta que cruza el chamamé con el rock and roll. Esta fusión final busca revitalizar los ritmos tradicionales con energía contemporánea. La experiencia sensible proyecta un sentido de comunidad e intercambio cultural entre los asistentes. Cada nota y proyección contribuye a habitar un mundo musical compartido por la audiencia.

Referencias discográficas y contexto internacional

El proyecto se enmarca en una carrera reconocida internacionalmente por su versatilidad. Spasiuk menciona Tarefero de mis pagos, disco producido con el inglés Ben Mandelson. Mandelson es cofundador de Globe Style Records y ayudó a visibilizar a los tareferos. Este trabajo anterior mostró al gran público la realidad de los recolectores de yerba mate. También rescató el tema de los Hermanos Chávez, figuras clave del folklore misionero. El concepto de Mundo Chango abre muchas posibilidades para exponer estas raíces. El tiempo ha dimensionado su obra, integrando lo local con lo global. La presentación en el Teatro Coliseo confirma la vigencia de su propuesta artística. Cada actuación representa un diálogo con el legado cultural de Misiones y Argentina.