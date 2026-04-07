Champions League: Duelos Épicos en Cuartos de Final Definen a los Semifinalistas

La UEFA Champions League entra en su fase decisiva con emocionantes enfrentamientos en los cuartos de final. Real Madrid vs Bayern Múnich, Sporting Lisboa vs Arsenal, Barcelona vs Atlético de Madrid y PSG vs Liverpool prometen grandes emociones.

Ocho partidos en ocho días definirán los semifinalistas de la UEFA Champions League . La emoción arranca este martes con duelos de alto calibre. El Real Madrid , máximo campeón de la competición, se enfrenta al Bayern Múnich en un partido que promete chispas, especialmente considerando la racha de nueve partidos sin victoria del equipo alemán contra el conjunto merengue.

Paralelamente, el Sporting Lisboa recibe al Arsenal, un equipo de Arteta que busca redimirse tras recientes tropiezos y que anhela una buena actuación en la Champions, mientras teme quedar fuera de la competición sin pena ni gloria. La expectación es máxima para este encuentro, que se juega en un escenario donde el Sporting se ha mostrado intratable en Europa. Los aficionados del Arsenal, que soñaban con una temporada perfecta, se encuentran ahora con el fantasma de una posible temporada sin títulos, tras perder la final de la Copa de la Liga y ser eliminados de la FA Cup. El miércoles, la acción continúa con un capítulo más de la ya legendaria rivalidad entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. El partido, que promete ser intenso, se jugará en el Camp Nou. En este encuentro, el Barcelona buscará consolidar su buen momento, con jugadores clave como Raphinha, recuperado de una lesión, y el joven Lamine Yamal, dispuesto a demostrar su valía en la competición europea. Al mismo tiempo, el Parque de los Príncipes será el escenario del choque entre el Paris Saint-Germain, liderado por Luis Enrique, y el Liverpool, de Alexis Mac Allister, un clásico moderno del fútbol europeo que siempre ofrece emociones fuertes. Este encuentro representa una nueva oportunidad para ambos equipos de demostrar su poderío en la Champions League, buscando avanzar hacia las semifinales. El Real Madrid, con 15 títulos de Champions League, buscará imponer su localía ante un Bayern Múnich que, a pesar de tener la Bundesliga casi asegurada, buscará romper la racha negativa ante los merengues. El equipo bávaro, con Harry Kane recuperado, se encuentra en un buen momento de forma, aunque con la presión de romper su mala racha contra el Real Madrid. El Barcelona y el Atlético de Madrid, por su parte, reviven una rivalidad intensa tras el enfrentamiento en la Copa del Rey. El PSG y el Liverpool, que dejaron un sabor de boca inolvidable en la temporada pasada, prometen un duelo épico. La fase de cuartos de final de la Champions League se perfila como un festival de fútbol, con partidos que prometen emociones fuertes y sorpresas. Los partidos se jugarán simultáneamente a las cuatro de la tarde, hora local, lo que aumentará la expectación y el interés de los aficionados al fútbol de todo el mundo





clarincom / 🏆 3. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Champions League Real Madrid Bayern Múnich Arsenal Barcelona Atlético De Madrid PSG Liverpool

Argentina Últimas Noticias, Argentina Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Arbeloa, enfocado en el Bayern: qué dijo el DT del Real Madrid en la previa a la ida de cuartos de la ChampionsEl Madrid busca dejar atrás su reciente derrota ante Mallorca y concentrarse en el desafío europeo frente al entonado equipo alemán. Acá, la conferencia de su entrenador.

Leer más »

Análisis predictivo de los cuartos de final de la Champions League: Probabilidades y favoritosEl modelo de predicción, basado en el sistema Elo, analiza las probabilidades de clasificación en los cuartos de final de la Champions League, destacando los favoritos y las dinámicas de cada enfrentamiento.

Leer más »

Se viene la Champions: con Heinze involucrado, el particular entrenamiento del ArsenalBuscando remontar después de dos eliminaciones seguidas en copas locales, el cuerpo técnico de Mikel Arteta preparó un ejercicio inusual enfocándose en la concentración.

Leer más »

Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Champions League: hora y TV de todos los partidos de la semanaBoca, River y Racing, entre otros, debutarán en el plano internacional. En Europa, se juegan los cuartos de final con grandes clásicos como Real Madrid-Bayern Munich y Barcelona-Atlético de Madrid.

Leer más »

Las copas europeas de rugby: los argentinos que siguen en carrera y el hat-trick impensadoArrancaron los duelos mano a mano en la Champions y la Challenge Cup

Leer más »

La agenda de la TV del martes: Boca en la Copa Libertadores y Racing en la Sudamericana; Real Madrid y Arsenal, en la ChampionsLa actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

Leer más »