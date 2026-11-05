Chamber of Labour Awards Over 20 Million Pesos to Domestic Worker After Two Decades of Service

The Viedma Labour Chamber ruled in favor of a domestic worker, ordering her former employers to pay over 20 million pesos for 20 years of unregistered service and illegal dismissal during vacation in March 2022.

La Cámara del Trabajo de Viedma ordenó a una pareja pagar una indemnización superior a los $20 millones a una empleada doméstica, quien laboró para ellos durante más de 20 años sin registración oficial. La sentencia reconoce el vínculo laboral y ampara a la trabajadora tras ser despedida mediante una llamada telefónica en marzo de 2022, momento en que ella se encontraba disfrutando de sus vacaciones.

Contexto Inicial y Duración del Vínculo Laboral

La historia de esta disputa laboral se remonta a fines del siglo pasado, cuando la mujer comenzó a trabajar para la familia en la localidad de Puerto de San Antonio Oeste, situada en la provincia de Río Negro. Durante 18 años consecutivos, la empleada cumplió sus funciones bajo la modalidad conocida como cama adentro, residiendo dentro de la vivienda de sus patrones.

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En esta etapa inicial, sus responsabilidades abarcaban el cuidado integral del hogar. Con el tiempo, la relación de confianza y cercanía se consolidó hasta el punto de que la trabajadora acompañó al matrimonio en dos mudanzas importantes, demostrando así la continuidad y estabilidad de su relación de dependencia.

Evolución de la Modalidad de Trabajo y Mudanzas

La dinámica del empleo cambió en 2018, cuando la familia decidió trasladarse a otra vivienda en San Antonio Oeste. En esta nueva etapa, la empleada dejó de residir en el domicilio patronal, aunque continuó realizando sus tareas domésticas habituales retirándose al finalizar su jornada laboral diaria.

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La segunda mudanza significativa ocurrió en mayo de 2021, cuando los empleadores se instalaron en Posadas, Misiones. La trabajadora aceptó acompañarlos en este nuevo destino geográfico y mantuvo su actividad profesional bajo las mismas condiciones de subordinación y continuidad que caracterizaban su vínculo con la familia.

El Despido Improcedente Durante las Vacaciones

El conflicto crítico se desató menos de un año después de la mudanza a Posadas. En marzo de 2022, mientras la empleada estaba de vacaciones en San Antonio Oeste, recibió una llamada telefónica donde se le comunicó abruptamente su despido. Este acto puso fin a un vínculo laboral que había superado las dos décadas de servicio ininterrumpido.

Ante la negativa inicial de los empleadores a reconocer la relación laboral y pagar las correspondientes indemnizaciones, la trabajadora envió intimaciones telegráficas. Posteriormente, se consideró ella misma como despedida indirecta, iniciando las acciones legales necesarias para reclamar sus derechos laboralizados que habían sido sistemáticamente ignorados.

Proceso Judicial y Pruebas del Vínculo de Dependencia

Durante el juicio, el matrimonio demandado negó rotundamente que hubiera existido una relación de trabajo, alegando la inexistencia de un contrato formal o dependiente. Sin embargo, la empleada logró acreditar su versión de los hechos presentando una sólida documentación y obteniendo testimonios de vecinos, exempleados y terceros que conocían el vínculo.

Las pruebas demostraron que sus tareas incluían la limpieza y el mantenimiento de la vivienda, así como el cuidado de las mascotas. Según se detalló en el expediente judicial, la trabajadora también se encargaba de atender a una mona que pertenecía a sus empleadores, elementos que reforzaron la prueba de la presencia habitual y la subordinación.

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Razones de la Cámara del Trabajo de Viedma

La Cámara del Trabajo de Viedma analizó detenidamente la evidencia y determinó que las pruebas eran suficientes para confirmar la existencia de una relación laboral auténtica. El tribunal señaló que los empleadores no habían cumplido con sus obligaciones legales de registración y pago de beneficios sociales, lo que constituía una falta grave.

Al comprobarse el incumplimiento de las obligaciones por parte de los patrones, el fallo consideró justificado el despido indirecto iniciado por la trabajadora. La decisión judicial reafirmó que la falta de formalización administrativa no elimina los derechos adquiridos por una persona que ha prestado servicios durante más de dos décadas.

Monto de la Indemnización y Componentes Financieros

Como resultado de la sentencia, los empleadores deberán abonar una indemnización superior a los $20 millones. Este monto contempla el pago de diferencias salariales, indemnizaciones por despido, horas extras trabajadas y multas específicas previstas para el personal de casas particulares según la normativa vigente.

Además de las sumas principales, se incorporaron intereses compensatorios y se duplicaron algunos conceptos indemnizatorios en aplicación de las sanciones por falta de registración. De esta manera, la Justicia reconoció integralmente los derechos laborales de una trabajadora que tuvo que litigar para que se validara su historia de servicio.