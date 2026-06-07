Chaco For Ever recibe a Ferro en un duelo clave de la Primera Nacional

El partido correspondiente a la fecha 17 se jugará el domingo 7 de junio a las 16:00 en el estadio Juan Alberto García de Resistencia, con transmisión en vivo por LPF Play. El árbitro será Wenceslao Meneses.

El Club Atlético Chaco For Ever y el Club Ferro Carril Oeste se medirán en un crucial encuentro de la Primera Nacional de Argentina, la segunda categoría del fútbol profesional del país.

El partido correspondiente a la fecha 17 del torneo se disputará el domingo 7 de junio en el estadio Juan Alberto García, ubicado en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, donde el equipo local buscará hacerse con los tres puntos para escalar posiciones en la tabla. El encuentro está programado para iniciar a las 16:00 horas (hora argentina) y será transmitido en directo a través de la plataforma LPF Play, el servicio de streaming oficial de la Liga Profesional de Fútbol, permitiendo así que los hinchas puedan seguir las acciones desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Este clásico del ascenso argentino promete ser un partido vibrante, con dos equipos que llegan con diferentes necesiades y objetivos en esta etapa del campeonato. Chaco For Ever, que actúa como local, atraviesa una situación delicada en la zona baja de la tabla de posiciones.

El equipo chaqueño, conocido como 'El Negro' o 'Los Albirrojos', busca urgentemente una victoria que le permita alejarse de los puestos de descenso a la tercera categoría, conocida como el Torneo Federal A. Por su parte, Ferro Carril Oeste, apodado 'El Verde' por sus colores tradicionales, llega a Resistencia con la intención de consolidarse en la mitad superior de la tabla y acercarse a los puestos de clasificación para el reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. El historial entre ambos equipos en la división suele ser parejo, lo que añade un factor extra de emoción e incertidumbre al pronóstico.

La previa estuvo marcada por la especulación sobre las formaciones, con los entrenadores realizando ajustes tácticos para contrarrestar las fortalezas del rival. El cuerpo arbitral para este encuentro estará encabezado por Wenceslao Meneses, un árbitro con experiencia en la categoría que será el encargado de impartir justicia en un partido con alta presión. La designación generó los comentarios habituales entre los analysts deportivos, quienes evaluarán su performance en un duelo que puede ser decisivo para los destinos de ambos clubes.

En lo futbolístico, se espera que Chaco For Ever apueste a la fortaleza defensiva en su estadio y al contragolpe, aprovechando la velocidad de sus delanteros. Mientras tanto, Ferro intentará imponer su juego de posesión y presión alta para controlar el ritmo del partido y generar oportunidades de gol.

Las ausencias por suspensiones o lesiones también jugarán un papel clave; los equipos confirmaron las listas de convocados en los días previos, revelando si alguna figura importante quedará fuera por decisión técnica o por problemas físicos. La hinchada local, por su parte, promete llenar el Juan Alberto García para empujar al equipo hacia una victoria que se anhela como un punto de inflexión en la temporada.

La transmisión por LPF Play será complementada por la cobertura minuto a minuto de TyC Sports, ofreciendo análisis en vivo, estadísticas y entrevistas desde el estadio, permitiendo a la audiencia no solo ver el partido sino también sumergirse en todas las novedades y reacciones inmediatas





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