Chacho Coudet analiza la situación de River y su llegada al club

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, ofreció una evaluación detallada de su experiencia en el club, abordando el ambiente que encontró a su llegada, los desafíos que enfrenta el equipo y sus expectativas para el futuro. Un discurso contundente y reflexivo sobre el presente y el futuro del club.

Marcelo Gallardo dejó una huella imborrable en River Plate , pero su partida también dejó ciertas carencias y un ambiente que, según las propias palabras de Martín Demichelis , conocido como Chacho Coudet , era poco alentador al momento de asumir el cargo.

Coudet describió una atmósfera abúlica y hasta negativa en el club, con una sensación de que el año futbolístico se alejaba debido a la prolongación inesperada de los problemas de 2023. Su llegada, con un estilo más descontracturado pero a la vez profesional e intenso, generó un impacto positivo, sacudiendo un clima que necesitaba un cambio radical.

El entrenador se propuso no solo revertir la situación deportiva, sino también resetear las mentes de los jugadores, evitando que la retroalimentación negativa los consumiera. Su discurso, de casi 27 minutos, fue una estrategia cuidadosamente elaborada para absorber la presión y, al mismo tiempo, motivar al equipo. Coudet no dudó en referirse a la salida de Gallardo, reconociendo su éxito como entrenador pero señalando que las dinámicas pueden ser positivas o negativas.

Destacó la capacidad del equipo para superar dificultades, mencionando ejemplos como los partidos contra Huracán y Aldosivi, donde lograron remontar empates parciales, y el progreso tras la Supercopa. Sin embargo, también fue realista al admitir que el proceso de transformación lleva tiempo y que no se puede esperar un cambio inmediato. Utilizó analogías elocuentes para transmitir su mensaje, enfatizando la importancia de la paciencia y la comprensión del contexto.

Subrayó que para decir que River juega bien, se deben cumplir muchos requisitos, reconociendo que el equipo se encuentra en una etapa intermedia de desarrollo. El entrenador recurrió a las estadísticas para respaldar su discurso, resaltando los seis triunfos en ocho partidos, a pesar de la derrota en la Supercopa, que considera un lunar en el camino pero no un obstáculo insuperable.

La falta de variantes en el equipo es una preocupación constante para Coudet, quien señaló la necesidad de reforzar ciertas posiciones clave, como la de un delantero centro (Giovanni Simeone), un revulsivo (Ángel Correa), un mediocampista central (Mauro Arambarri) y un defensor con liderazgo (Nicolás Otamendi). Reconoció que la escasez de opciones es un problema heredado de la era de Gallardo y que el mercado de transferencias será crucial para fortalecer la plantilla.

Sin embargo, advirtió que aún están lejos de esa etapa y que el momento exige competir con los jugadores disponibles. Coudet también elogió la adaptación de los jugadores jóvenes y confió en que el equipo seguirá creciendo y mejorando.

Finalmente, hizo un llamado a la paciencia de la afición, recordando que para comprender la magnitud de River Plate, es necesario haber experimentado tanto los aplausos como las críticas en el estadio Monumental. Su objetivo es que el Monumental celebre cada partido y que la platea se ponga de pie, demostrando el apoyo incondicional al equipo





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