Chacarita Juniors: 120 Años de Historia y Pasión

Un recorrido por la rica historia del 'Funebrero', desde su fundación en 1906 hasta su campeonato de Primera División y su inolvidable victoria sobre el Bayern Munich. Un club de barrio con una camiseta legendaria y una hinchada incondicional.

Chacarita Juniors , un club de barrio fundado el 1 de mayo de 1906, celebra 120 años de historia. Conocido como el 'Funebrero', su trayectoria está marcada por el esfuerzo, mudanzas y una lealtad inquebrantable de su hinchada.

Desde sus humildes comienzos en una calle de tierra, el club ha demostrado ser una escuela de fútbol, formando jugadores de talento y dejando una huella imborrable en el deporte argentino. La fundación del club surgió de la insatisfacción de un grupo de jóvenes con la falta de atención a las divisiones inferiores por parte de la institución a la que pertenecían. Decidieron entonces crear un espacio donde pudieran desarrollar su pasión por el fútbol y fomentar la actividad social.

En sus primeros años, Chacarita Juniors enfrentó desafíos como la búsqueda de una identidad visual y la obtención de un campo de juego propio. Adoptó diferentes colores y diseños de camisetas antes de establecerse en el icónico tricolor rojo, blanco y negro, inspirado en una tela que iba a ser un vestido. Un momento clave en la historia del club fue su afiliación a la AFA en 1924, lo que le permitió ascender a Primera División.

A lo largo de los años, Chacarita Juniors ha vivido momentos de gloria y adversidad. Uno de los hitos más recordados es su campeonato Metropolitano de 1969, donde rompió la hegemonía de los 'cinco grandes' con un estilo de juego elegante y efectivo. El equipo, dirigido por figuras como Argentino Geronazzo y Víctor Rodríguez, priorizaba el trato de la pelota y la ocupación de espacios, recordando al Barcelona de su época.

La victoria en la final contra River Plate fue contundente, estableciendo un récord de diferencia de goles que tardó décadas en ser superado. Además de sus logros deportivos, Chacarita Juniors es conocido por su fiel hinchada, que lo acompaña en cada partido y lo considera un símbolo de identidad y pertenencia. La frase '¿Y qué le vas a poner? Se agrandó Chacarita!

' se convirtió en un grito de guerra y un testimonio de la grandeza del club. A lo largo de su historia, Chacarita Juniors ha enfrentado desafíos económicos y deportivos, pero siempre ha logrado mantenerse en pie gracias al esfuerzo de sus dirigentes, jugadores y, sobre todo, de su apasionada hinchada. Hoy, el club celebra 120 años de historia con orgullo y la esperanza de seguir construyendo un futuro lleno de éxitos.

La historia de Chacarita Juniors es un ejemplo de perseverancia, pasión y amor por el fútbol, un legado que perdura en el tiempo y que inspira a nuevas generaciones de futbolistas y aficionados





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