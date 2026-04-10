CGT Sufre Revés Judicial en su Intento por Invalidar la Reforma Laboral

Un juzgado federal determinó que el fuero Contencioso Administrativo es el competente para tratar el reclamo de inconstitucionalidad de la ley de Modernización Laboral presentado por la CGT, desestimando la competencia de la justicia laboral. La decisión representa un revés para la central sindical y consolida la postura del gobierno.

Un duro revés sufrió la Confederación General del Trabajo ( CGT ) en su intento por invalidar la ley de Modernización Laboral. Un juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que ese fuero es el competente para abordar el reclamo de la central sindical, desestimando la posibilidad de que la cuestión fuera resuelta por la justicia laboral.

La jueza federal Macarena Marra Giménez, titular del juzgado Contencioso Administrativo Federal 12, dictaminó a favor de la inhibitoria planteada por el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, y declaró la competencia del fuero federal en el caso iniciado por la CGT. Esta decisión representa un importante obstáculo para la CGT en su lucha contra la reforma laboral, obligándola a litigar en un fuero diferente al que inicialmente pretendía, y que el gobierno considera el correcto según la ley vigente.\El fallo de Marra Giménez se produjo después de que un tribunal laboral de primera instancia suspendiera temporalmente la aplicación de 82 artículos de la Ley 27.802, conocida como la reforma laboral. Para argumentar su solicitud de cambio de fuero, el Gobierno se basó en el artículo 79 de la Ley de Modernización Laboral. Esta norma establece que la justicia Contencioso Administrativa Federal, con sede en la Ciudad de Buenos Aires, es la que debe resolver los litigios en los que el Estado Nacional sea demandado o un tercero interesado. La ley incluso prohíbe explícitamente la intervención de la Justicia Nacional del Trabajo. No obstante, el artículo en cuestión se encontraba suspendido por una resolución del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, lo que generó una controversia legal. La CGT, representada por sus cotitulares Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, solicitó la inconstitucionalidad de numerosos artículos de la reforma laboral publicada el 6 de marzo de 2026. \La resolución también señala que el juzgado a cargo del juez nacional del trabajo Raúl Horacio Ojeda 'no es un juzgado federal, por lo cual la presente inhibitoria es procedente, sobre todo considerando que el Estado Nacional goza de la prerrogativa del fuero federal, establecido por el artículo 116 de la Constitución Nacional'. Tras la aprobación de la ley de Modernización Laboral, la CGT acudió a la justicia para impugnar la propuesta impulsada por el Ejecutivo, que obtuvo amplio respaldo en ambas cámaras legislativas (42 votos en el Senado y 135 en Diputados). El 30 de marzo, Ojeda emitió una medida cautelar a solicitud de la CGT, suspendiendo inicialmente 82 artículos hasta que se emita un fallo definitivo sobre la constitucionalidad de la ley. Ante esta decisión, el Gobierno apeló la resolución, y Ojeda aceptó el recurso del Ejecutivo, aunque mantuvo la medida cautelar. Entre los principales artículos suspendidos se encontraba el nuevo cálculo de indemnizaciones, que permitía excluir el aguinaldo en caso de despido, y el Fondo de Cese Laboral (FAL), que reemplazaba la indemnización tradicional por un fondo mensual. También se frenaron los artículos que ampliaban los servicios mínimos durante huelgas y que definían actividades de 'importancia trascendental', limitando el derecho de huelga. Otras medidas en suspenso incluían la extensión del período de prueba en los contratos de trabajo, la derogación de la ley de teletrabajo y la creación de un 'banco de horas' individual. Como se preveía durante el debate parlamentario, el destino final de la ley de Modernización Laboral dependerá de la Corte Suprema de Justicia





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