CGT se moviliza en Plaza de Mayo en vísperas del Día del Trabajador

La Confederación General del Trabajo (CGT) realizará una importante movilización este jueves en Plaza de Mayo para expresar su descontento con la política económica del gobierno y denunciar la reforma laboral. La protesta busca visibilizar el malestar social y reclamar por trabajo digno, salarios justos y la defensa de los derechos laborales.

La Confederación General del Trabajo ( CGT ) convocó a una movilización masiva este jueves en Plaza de Mayo, en anticipación al Día del Trabajador. Esta protesta tiene como objetivo expresar el creciente descontento sindical, oponerse a la dirección económica actual y denunciar las reformas laborales que se están implementando.

La concentración principal está programada para las 15:00 horas, aunque diversos grupos comenzarán a reunirse en el centro de Buenos Aires a partir del mediodía. Durante el evento, los tres miembros del triunvirato de la CGT – Jorge Sola, Cristian Gerónimo y Octavio Argüello – tomarán la palabra, seguidos de la lectura de un documento que resume las demandas dirigidas al gobierno nacional.

La CGT ha instado a los participantes a llevar la bandera argentina y a unirse bajo el lema “por trabajo digno, con derechos, salario justo y sin ajuste a los trabajadores”, enfatizando la importancia de la organización popular para resistir las políticas de ajuste. Los líderes sindicales advierten que la confrontación con el gobierno se intensificará, anticipando medidas de fuerza más contundentes en el futuro cercano.

Jorge Sola, en declaraciones a Futurock, explicó que la marcha busca visibilizar el malestar social generalizado, que no se limita a la caída del consumo, sino que también se debe al endeudamiento familiar, la pérdida de empleos y la precarización laboral. La movilización cuenta con el apoyo de numerosos gremios y organizaciones sociales, incluyendo la UTEP, La Bancaria, la UOM, Camioneros, SICONARA y la UGATT, así como de agrupaciones políticas afines al movimiento sindical.

Se han organizado concentraciones escalonadas en el centro de la ciudad, con Camioneros reuniéndose en la zona de 9 de Julio y Avenida de Mayo a partir de las 12:00, La Bancaria en su sede de Sarmiento al 300 y la UGATT en Plaza Mariano Moreno, ambos a las 13:00. El sindicato de mensajeros ASiMM convocó a una concentración a las 15:00 en Diagonal Sur y Belgrano, bajo el lema “El trabajo es con derechos o es esclavo”.

Los representantes sindicales han reiterado que la movilización busca expresar una posición unificada frente a la situación económica y laboral. Cristian Jerónimo, otro miembro del triunvirato de la CGT, enfatizó la necesidad de una postura firme y organizada del movimiento obrero. La jornada afectará el funcionamiento de diversos servicios. El transporte público operará de manera irregular, con algunas líneas de colectivos manteniendo sus recorridos habituales y otras reduciendo la frecuencia.

El sistema ferroviario experimentará interrupciones, especialmente en las líneas Sarmiento y Mitre. Si bien no se prevé un paro en el sector aéreo, las aerolíneas podrían ajustar sus operaciones. ATE ha convocado a un paro en el Servicio Meteorológico Nacional en protesta por despidos y recortes presupuestarios, lo que podría afectar las operaciones aerocomerciales. Otros servicios, como la recolección de residuos, las dependencias públicas, el correo y la logística, también se verán afectados en diversos grados.

Los hospitales mantendrán guardias mínimas, mientras que el comercio operará con normalidad. Las escuelas no tienen previsto un paro, aunque algunos docentes podrían sumarse a la movilización. Las universidades nacionales podrían implementar medidas puntuales en reclamo de presupuesto y salarios. Esta convocatoria se produce en un contexto de creciente tensión entre la CGT y el gobierno, exacerbado por recientes fallos judiciales sobre la reforma laboral.

La Cámara de Apelaciones ratificó la validez de la normativa y modificó el esquema de intervención judicial, lo que provocó una fuerte reacción de la CGT. La central obrera cuestionó el fallo, acusando a los magistrados de parcialidad y falta de independencia, e informó que presentará recusaciones y pedidos de nulidad. Este trasfondo judicial se suma a las demandas por salarios, empleo y condiciones laborales, que constituyen el núcleo de la movilización.

Paralelamente a la marcha, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por los gremios más combativos, celebrará su primer Plenario Nacional este viernes en el predio del camping de la UOM en Pilar, con la participación de más de 1600 delegados de todo el país





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