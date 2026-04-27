CGT Recusa a Jueces por la Reforma Laboral: Nueva Tensión en el Conflicto

La CGT presentó una recusación contra los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, argumentando falta de imparcialidad tras un fallo que reactivó la reforma laboral. La medida intensifica la disputa judicial y política en torno a la ley.

La ofensiva judicial contra la reforma laboral se intensificó con la presentación de la Confederación General del Trabajo ( CGT ) solicitando la recusación de los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Esta acción se produce tras un fallo reciente de dicho tribunal que reactivó la vigencia de la ley de reforma laboral, un resultado clave para el Gobierno. La CGT argumenta que los magistrados mostraron falta de imparcialidad al otorgar efecto suspensivo al recurso del Estado, lo que revirtió una medida cautelar previa y permitió que más de 80 artículos de la reforma vuelvan a estar operativos mientras se resuelve el fondo del asunto.

Esta recusación introduce una nueva capa de tensión en un expediente ya marcado por disputas técnicas y políticas. La resolución de la recusación recaerá en la Sala IX del mismo tribunal, integrada por Roberto Fera y Héctor Peruggini, quienes, según fuentes judiciales, tienen posturas consideradas 'oficialistas' y 'tibias' respectivamente, lo que genera incertidumbre sobre el resultado.

El principal argumento de la CGT se centra en un presunto 'prejuzgamiento' por parte de los jueces de la Sala VIII, quienes, según la presentación, habrían anticipado una opinión sobre el fondo de la cuestión al analizar la medida cautelar, comprometiendo así su imparcialidad. Se alega que el tribunal se pronunció sobre aspectos sustanciales de la validez de la ley sin haber completado el debido debate.

Además, la CGT introduce la posibilidad de que existan beneficios o vínculos que puedan afectar la independencia de los jueces, sugiriendo que estas circunstancias podrían generar 'sospechas razonables' sobre su objetividad. Otro punto clave de la recusación es la supuesta 'afectación del principio de juez natural', argumentando que la intervención de la Sala VIII, al otorgar efecto suspensivo a la apelación del Estado, altera el equilibrio procesal y perjudica a una de las partes.

La CGT enfatiza que la gravedad institucional de la decisión exige estándares de imparcialidad aún más rigurosos, y que cualquier duda sobre la objetividad de los jueces debe resolverse a favor de un proceso 'transparente y equidistante'. Esta movida de la CGT se produce poco después de un fallo que el Gobierno celebró como un triunfo significativo.

La resolución de la Sala VIII, firmada por María González y Víctor Pesino, no abordó la constitucionalidad de la reforma laboral, pero sí permitió que la ley volviera a estar en vigor. Los jueces consideraron que no existían motivos para mantener la cautelar que había suspendido gran parte de la norma.

La reacción del Ministerio de Capital Humano fue inmediata, celebrando la decisión, mientras que la Procuración del Tesoro defendió el fallo, argumentando que se había restablecido la vigencia de artículos suspendidos en un acto de 'suma gravedad institucional'. Paralelamente, el Gobierno reiteró su argumento sobre la competencia del fuero laboral, insistiendo en que la causa debería tramitar en el fuero Contencioso Administrativo Federal, una cuestión que aún está pendiente y añade complejidad al expediente.

En resumen, la recusación de la CGT no solo busca cuestionar a los jueces que fallaron en contra de sus intereses, sino también ganar tiempo en un proceso que se ha convertido en estratégico para ambas partes, en un contexto de alta tensión política y judicial





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