CGT Movilización: Protesta por la Reforma Laboral y Pérdida de Poder Adquisitivo

La CGT anuncia una movilización el 30 de abril en protesta por la reversión de la suspensión de la reforma laboral, la pérdida de poder adquisitivo y la situación social del país. Denuncian falta de institucionalidad y evalúan acciones legales.

La Confederación General del Trabajo ( CGT ) ha anunciado una nueva movilización para el 30 de abril, en vísperas del Día del Trabajador, como una clara expresión de descontento y protesta contra las políticas del gobierno actual.

Esta movilización se centra en una serie de reclamos fundamentales, destacando la preocupante pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y la fuerte crítica a la reciente decisión judicial que revirtió la suspensión de la reforma laboral. Cristian Jerónimo, uno de los secretarios generales de la central obrera, calificó la situación como 'aberrante' y denunció una falta de transparencia e institucionalidad en el proceso.

La extensión del mandato de uno de los jueces que firmó el fallo revirtiendo la suspensión de la reforma laboral, publicada inmediatamente en el Boletín Oficial, ha generado una profunda indignación y ha puesto en tela de juicio la integridad del sistema judicial. Jerónimo enfatizó que esta acción socava la confianza en las instituciones democráticas argentinas y plantea serias dudas sobre la imparcialidad del proceso.

La CGT no solo cuestiona la decisión judicial, sino que también reafirma su oposición frontal a la reforma laboral en sí misma, considerándola 'maliciosa' y contraria a los principios establecidos en la Constitución Nacional. Jerónimo aseguró que la organización sindical no cederá en su lucha por defender los derechos de los trabajadores y que su equipo jurídico está analizando las opciones para impugnar la decisión.

La central obrera denuncia que los artículos de la reforma laboral no contribuyen a la armonización de las relaciones laborales, sino que, por el contrario, restringen y oprimen los derechos de los trabajadores. Además, Jerónimo criticó duramente la falta de pronunciamiento de los gobernadores provinciales ante esta situación, instándolos a alzar la voz y a repudiar un proceso que, según su opinión, está causando un daño significativo a la República Argentina.

La CGT considera que las acciones del gobierno son una afrenta a la dignidad de los trabajadores y sus familias, ya que la reducción de derechos, la presión salarial y la flexibilización de las condiciones laborales ponen en riesgo su bienestar y su calidad de vida. La posibilidad de recusar al juez responsable de la decisión está siendo seriamente considerada.

Si bien no se ha anunciado un paro general inmediato, Jerónimo advirtió que la conflictividad social podría intensificarse debido a la creciente precarización de las condiciones de vida de los trabajadores. Expresó su preocupación por el aumento de la pobreza y la marginalidad, cuestionando la efectividad de las políticas gubernamentales para abordar estos problemas.

Jerónimo acusó al gobierno de ser insensible ante las necesidades del pueblo argentino y predijo un cambio en el clima social, impulsado por la creciente indignación y la desesperación de aquellos que no pueden cubrir sus necesidades básicas. La CGT también planea publicar su propio índice de inflación, en desacuerdo con las cifras oficiales proporcionadas por el gobierno, argumentando que estas no reflejan la realidad económica que vive la mayoría de la población.

Jerónimo criticó la estrategia del gobierno de desviar la atención de los problemas internos mediante la discusión del tema de las Islas Malvinas, instándolos a concentrarse en las necesidades urgentes del país. Finalmente, la CGT se ha comprometido a trabajar en la construcción de una alternativa política que pueda representar los intereses de los trabajadores y de todos los argentinos, buscando un candidato que pueda ofrecer una visión diferente y construir un país más inclusivo y justo.

La reciente reunión con el pastor evangelista Dante Gebel se enmarca en este esfuerzo por dialogar con diversos actores sociales y políticos





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