CGT moviliza en Plaza de Mayo con críticas al gobierno y sin definir nuevas medidas

La CGT realizó una movilización en Plaza de Mayo en la antesala del Día del Trabajador, denunciando el ajuste económico y la pérdida de empleos, pero sin anunciar nuevas medidas de fuerza concretas. La movilización evidenció divisiones dentro del movimiento obrero y contó con una asistencia menor a la de años anteriores.

La Confederación General del Trabajo ( CGT ) realizó una movilización en Plaza de Mayo en la antesala del Día del Trabajador, expresando fuertes críticas al modelo económico implementado por la administración actual.

A pesar de denunciar el ajuste y el empobrecimiento de las familias, y de llamar a intensificar la lucha, la CGT no definió una nueva medida de fuerza concreta. La movilización se enmarcó en el aniversario de la muerte del Papa Francisco, utilizando una de sus frases como lema: 'El trabajo es con derechos o es esclavo'. El evento incluyó un video con mensajes de Jorge Bergoglio y una bendición del padre Toto, quien enfatizó la importancia de la unidad.

La movilización evidenció divisiones dentro del movimiento obrero organizado. Las dos CTA y la mayoría de las organizaciones de izquierda no participaron, optando por marchar el día siguiente. Los gremios con mayor presencia fueron UPCN, UOCRA, Camioneros y Comercio, aunque también se observaron manifestantes de otros sectores como Sanidad y los estatales de Anses, afectados por despidos recientes en organismos públicos como la seguridad social, el Servicio Meteorológico, el INTI y el INDEC.

A pesar de la ausencia de intendentes peronistas del GBA, sí hubo grupos del Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof y de La Cámpora. Durante el acto, el triunviro Cristian Jerónimo confrontó a quienes pedían un nuevo paro general, recordando que la CGT había declarado un paro general poco después del inicio del gobierno actual.

Argüello, por su parte, fue el más duro en sus declaraciones, denunciando la corrupción y el ajuste del gobierno, y llamando a profundizar los conflictos. Sola, cerrando los discursos, criticó al gobierno por afirmar haber reducido la pobreza, cuestionando dónde están los pobres que supuestamente ya no lo son, y llamó a los trabajadores a generar empatía y creatividad para aunar fuerzas. La movilización, aunque importante, careció del impacto y la mística de marchas obreras anteriores.

Las columnas comenzaron a retirarse antes de que Sola terminara su discurso. La convocatoria fue significativa, pero las calles circundantes permanecieron cortadas, afectando a turistas y residentes. El comunicado de la CGT advirtió sobre el cierre masivo de empresas, señalando que entre diciembre de 2023 y marzo de 2024 cerraron 2400 empresas, lo que evidencia la gravedad de la situación económica.

Andrés Rodríguez (UPCN) expresó el sufrimiento de los trabajadores debido a despidos y bajos salarios, exigiendo un cambio de rumbo y un crecimiento económico inclusivo. Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) destacó que el Día del Trabajador se ha convertido en un día de lucha por las difíciles condiciones que atraviesan los trabajadores, jubilados y personal de la salud y la educación.

La movilización concluyó con una marcha peronista, dejando en evidencia las tensiones y desafíos que enfrenta el movimiento obrero ante las políticas del gobierno





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