CGT anuncia movilización del 30 de abril y cuestiona reforma laboral en medio de tensiones con el Gobierno

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó una nueva movilización para el 30 de abril, criticando la reforma laboral y la situación económica del país. El dirigente Cristian Jerónimo denunció irregularidades judiciales y exigió cambios políticos para mejorar las condiciones de los trabajadores.

En vísperas del Día del Trabajador, la Confederación General del Trabajo ( CGT ) anunció una nueva movilización para el próximo 30 de abril, en un contexto de creciente tensión con el Gobierno nacional.

Los reclamos principales incluyen la caída del salario real y el rechazo a decisiones judiciales vinculadas con la reforma laboral. Cristian Jerónimo, uno de los dirigentes de la central, expresó fuertes cuestionamientos hacia el reciente fallo judicial que dejó sin efecto la suspensión de dicha reforma. Lo que acaba de suceder con el fallo que dejó en suspenso la reforma laboral es aberrante.

Después, con total obscenidad, aparece al otro día en el Boletín Oficial la extensión de uno de los jueces que firmó el fallo. Pone un grado de gravedad institucional y genera dudas que no ayudan a los procesos institucionales y democráticos de la Argentina, afirmó en declaraciones radiales.

Además de criticar la resolución judicial, Jerónimo cuestionó duramente el contenido de la reforma. Es totalmente maliciosa y va en contra de nuestra carta magna, desde ese lugar no estamos dispuestos a retroceder ni a resignarnos. Está trabajando nuestro equipo jurídico para ver cómo vamos a actuar. Seguiremos dando la discusión, sabemos que tenemos la razón.

Está a la vista que todos los artículos planteados no aportan a la armonización laboral, todo lo contrario: oprimen derechos, sostuvo. El dirigente también criticó la postura de los gobernadores, a quienes acusó de no pronunciarse frente a la situación. En ese sentido, reforzó su malestar: El grado de obscenidad, cómo hicieron las cosas, no solamente indigna sino que molesta.

Están jugando con la vida de los trabajadores, porque cuando se les quitan derechos, se les oprimen los salarios y se les flexibilizan las condiciones laborales, juegan con la dignidad del trabajador y de su familia. Seguramente recusaremos al juez. Si bien descartó por el momento la convocatoria a un paro general, advirtió que no está fuera de discusión ante el escenario actual. Seguramente la conflictividad va a seguir escalando por la situación diaria.

¿Dónde están las 15 millones de personas que sacaron de la pobreza? Cada vez vemos más gente en la marginalidad. Este gobierno es muy insensible ante los intereses del pueblo argentino. El clima social va a cambiar, la gente está muy enojada, no le alcanza para llegar a fin de mes, señaló.

Jerónimo también puso en duda las cifras oficiales sobre inflación y pobreza, y adelantó que la CGT difundirá en los próximos días su propio indicador. Que dejen de mirar su metro cuadrado, lo que pasa en Balcarce 50 no es lo que está pasando en Argentina. No podemos seguir viviendo de esta falacia. Ahora ponen la discusión de Malvinas.

Ojalá las recuperen, pero que no quieran tapar con eso todo lo que está sucediendo en el país, agregó. En el cierre, el dirigente hizo referencia a la necesidad de construir una alternativa política amplia. Confirmó además un reciente encuentro con el pastor Dante Gebel: Fue una reunión amena que solicitó él (Gebel) y nosotros accedimos a escucharlo. Vamos a trabajar para escuchar a todos los que quieran aportar para un país distinto.

Finalmente, insistió en la necesidad de renovar la dirigencia y ampliar el espacio político. Tiene que aparecer un candidato, planteó, y concluyó: Hay que dejarse de joder en perder el tiempo y beneficiar a la especulación financiera. Hay que construir algo muy amplio, convocando a otros actores, no solo del peronismo, y que quieran aportar a una Argentina distinta, que sea inclusiva y genere una expectativa y previsibilidad en el trabajador. La política está para dignificar y dar derechos





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