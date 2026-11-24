La Confederación General de los Trabajadores (CGT) confirma un cese de actividades masivo en todo el país antes de que finalice diciembre para protestar contra la economía del Gobierno de Javier Milei.

La Confederación General de los Trabajadores (CGT) confirmó que organizara un cese de actividades en todo el territorio nacional antes de que finalice el mes de diciembre como respuesta directa al actual Gobierno de Javier Milei. Este anuncio estratégico fue realizado por Jorge Sola, quien ocupa el cargo de cosecretario general de la central obrera más importante del país.

Calendario y definición de la medida

Jorge Sola detalló que la intención es ejecutar una medida de acción directa de fuerza desde la CGT antes de que termine diciembre para poner en situación lo que ya se ha manifestado en otras ocasiones con otros paros y medidas que llevamos adelante en la calle. Aunque por el momento no existe una definición precisa sobre cómo y cuándo se ejecutará el plan específico, el dirigente sindical aclaró que los puntos clave se discutirán la próxima semana durante una reunión del Consejo Directivo.

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Además, el dirigente anticipó que la intención de la conducción sindical es sumar al transporte a la protesta, aunque hizo una distinción técnica importante sobre la naturaleza de la misma. Sola aclaró que se trata de un cese de actividades, afirmando que técnicamente no es un paro, pero reconociendo que en la práctica funciona con el mismo efecto de detención de labores.

Críticas al Gobierno y falta de diálogo

El cosecretario general de la CGT criticó severamente la Administration ultraderechista por tener un problema estructural para comprender a la sociedad argentina. Al referirse a la falta de diálogo institucional, denunció que la central obrera no encuentra interlocutores en el Gobierno para plantear los problemas que atraviesan los distintos sectores de actividad económica.

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Sola señaló que no tienen a alguien que abra una puerta y les diga vengan y dígannos qué les está pasando, ya que las mesas de diálogo no existieron nunca en este Gobierno. Esta afirmación refleja el profundo descontento de los líderes sindicales respecto a la apertura política del Ejecutivo actual y su disposición para negociar con los actores sociales tradicionales.

Salarios y restricciones económicas

En relación con las necesidades gremiales, el cosecretario general de la CGT apuntó especialmente contra la política salarial vigente y las restricciones a la homologación de acuerdos paritarios. Jorge Sola sostuvo que el programa económico utiliza los salarios como una de las variables principales para contener los precios, una medida que contradice lo que el Gobierno sostiene sobre promover la libertad de mercado.

El dirigente cuestionó que este programa económico, que se jacta de dar libertad de mercado, puso un ancla al salario, lo cual es una de las variables del mercado. Sola argumentó que lo primero que hacen las autoridades es poner un ancla sobre el salario para controlar la economía, a pesar de las retóricas liberales.

Asimismo, denunció que numerosos convenios colectivos no son homologados porque los aumentos acordados superan la inflación promedio que toma como referencia el Ejecutivo. También advirtió que ese indicador oficial no representa necesariamente la evolución de los precios que impactan directamente en el bolsillo de los trabajadores, generando una brecha importante entre la estadística oficial y la realidad cotidiana.

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Movilizaciones próximas y salud

Más allá de la medida nacional, la central obrera tiene actividades programadas a corto plazo para seguir haciendo presión. El próximo jueves 26 de noviembre la central obrera marchará hacia la sede de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) en reclamo por la situación financiera de las obras sociales sindicales.

Esta movilización específica busca denunciar la demora en la transferencia de los recursos que corresponden a los trabajadores, una problemática que afecta directamente la capacidad de estas instituciones para brindar cobertura médica a sus afiliados y garantizar el bienestar laboral de los sectores organizados.