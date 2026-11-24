CF Moto presenta la 550 MT y 550 MT-X en Eicma. Motos de 54 CV con motores compartidos, distintas geometrías y llegadas a Argentina para el 2027.

La marca CF Moto busca consolidar su posición en el mercado global de motocicletas de cilindrada media alta con el lanzamiento de dos nuevos modelos que llegarán a Argentina a partir del 2027. Esta estrategia se desarrolla tras un desempeño récord del mes pasado, cuando la compañía alcanzó casi 500 unidades patentadas de su línea 450 MT. Dicho modelo representa más del 50% de las ventas totales de la firma, las cuales sumaron 848 unidades en el período analizado.

Especificaciones Técnicas del Motor Compartido

La base mecánica de estas dos nuevas motocicletas es idéntica y se centra en un motor bicilíndrico paralelo de 526 cc con 8 válvulas. Este propulsor entrega una potencia máxima de 54 CV y un par motor máximo de 52 Nm. La comparación con el modelo actual de la marca, la CF Moto 450 MT, revela un incremento de casi un 30% en la potencia, lo que permite mantener velocidades de crucero más relajadas y disponer de reserva para sobrepasos en carretera.

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Ambas versiones utilizan un sistema de control de aceleración electrónica ride-by-wire que habilita diferentes mapas de respuesta. Sin embargo, el mapeo del motor difiere según el destino de la moto. Para la versión de carretera, la entrega de potencia es más lineal y suave con prioridad al ahorro de combustible. Este modelo registra un consumo promedio entre 4,2 y 4,8 litros cada 100 km. En contraste, la versión off-road está calibrada para altas revoluciones y evitar patinajes bruscos en tierra suelta, lo que resulta en un consumo mayor de 4,8 a 5,3 litros cada 100 km.

Diferencias en Geometría y Equipamiento

La principal distinción entre los dos modelos radica en su tratamiento y configuración geométrica, aunque comparten la misma plataforma mecánica. La CF Moto 550 MT está diseñada para viajes de larga distancia en asfalto. Cuenta con un tanque de combustible de 23 litros, lo que le otorga una autonomía que ronda los 260 a 290 kilómetros. Utiliza llantas de 19 pulgadas en la rueda delantera y 17 pulgadas en la trasera, acompañadas de una suspensión Kayaba con 200 mm de recorrido en ambas ruedas.

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La CF Moto 550 MT-X es la heredera directa de la 450 MT y se orienta hacia el uso mixto asfalto y tierra. Su geometría es más angosta con un chasis diseñado para facilitar el movimiento del piloto cuando está de pie. Utiliza llantas de 21 pulgadas adelante y 18 pulgadas atrás, con una suspensión de mayor recorrido que alcanza los 230 mm en el frente y 220 mm en la parte trasera. Además, incluye una pantalla vertical de 6,2 pulgadas más pequeña para facilitar la lectura estando de pie, a diferencia de la pantalla horizontal de 8 pulgadas de la versión MT.

Sistemas de Navegación y Seguridad Avanzada

Ambas motocicletas incluyen un quickshifter bidireccional de serie, permitiendo cambios de marcha sin accionar el embrague. La versión 550 MT viene equipada con control de crucero, radar trasero de detección de punto ciego y conectividad Apple CarPlay. Utiliza neumáticos con dibujo asfáltico y una unidad de medición inercial (IMU) que permite activar el ABS en curvas y un control de tracción sensible a la inclinación del vehículo.

La 550 MT-X incorpora el perfil Off-Road que desconecta el ABS de la rueda trasera y libera el control de tracción para permitir derrapes controlados en tierra. Utiliza un disco delantero único de 320 mm, una solución más ligera que reduce el peso y evita bloqueos bruscos en superficies resbaladizas. La suspensión de esta versión permite un tacto más directo mediante cable para manejar obstáculos técnicos, a diferencia del sistema hidráulico de la versión de carretera.

Proyección Comercial y Precios en Argentina

El lanzamiento oficial de estas motocicletas se realizó a nivel mundial durante el reciente Salón Internacional de la Moto en Milán (Eicma). Aunque los valores finales aún no están definidos, se espera que su precio sea superior al de la CF Moto 450 MT, que actualmente se cotiza entre 13.600.000 y 14.000.000 de pesos. Este segmento presenta una competencia directa con otros modelos asiáticos y europeos que rondan los 12.779.000 hasta 16.139.000 pesos.

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Para contextualizar el mercado, la Benelli TRK 502 X tiene un valor estimado entre 14.000.000 y 14.500.000 de pesos. Otros modelos de la misma gama de competencia, como la 525 X y 625 X, se ubican en un rango similar. La nueva generación de CF Moto apuesta por ofrecer equipamiento de alto nivel con soportes integrados para equipaje, aunque con configuraciones diferentes según el uso, ya sea valijas rígidas para la MT o alforjas livianas para la versión X.