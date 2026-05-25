Cerimonia litúrgica revela tensiones y cambios en el Gobierno

La ceremonia litúrgica celebrada en la Plaza de Mayo y en la Catedral de Buenos Aires ha puesto al descubierto la dinámica interna del Gobierno y el clima de fuerte tensión que atraviesa al equipo presidencial. La lista de invitados ha expuesto las discrepancias y cambios en el Gobierno, con la exclusión de la vicepresidenta y la presencia de Nahuel Sotelo, legislador bonaerense con vínculos directos con el Vaticano.

La ceremonia litúrgica reveló la dinámica interna del Gobierno y el clima de fuerte tensión que atraviesa al equipo presidencial. Concluida la ceremonia, regresará a la Casa Rosada para liderar una reunión de Gabinete en medio de la tormenta política .

La jornada arrancó en la Plaza de Mayo, donde llegó el turno del mandatario nacional, acompañado por figuras clave de su administración. También estuvieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el canciller Pablo Quirno. Todos caminaron juntos hacia la Catedral. Patricia Bullrich asistió a la ceremonia, pero no marchó al lado del Presidente porque hoy ocupa el rol de senadora nacional.

Quedó excluida de la lista oficial de invitados. Fuentes cercanas a Villarruel señalaron a Karina Milei, responsable de organizar el evento, como la responsable del veto a la vicepresidenta. El grupo conocido como "Las Fuerzas del Cielo" no estuvo presente, pero Nahuel Sotelo, legislador bonaerense con vínculos directos con el Vaticano, fue la única presencia del grupo afín a Santiago Caputo.

Al terminar la ceremonia en la Catedral, el Presidente se dirigirá a la Casa Rosada, donde encabezará un encuentro con el objetivo de reorganizar el equipo frente a inminentes desafíos legislativos y ajustar la estrategia política para la siguiente etapa. Las discrepancias internas ya son públicas y los ajustes se vuelven urgentes





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