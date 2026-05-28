Cerúndolo vence a Sinner: los argentinos que derrotaron al número uno

Juan Manuel Cerúndolo logró un histórico triunfo ante Jannik Sinner en Roland Garros, sumándose a la lista de argentinos que han vencido al número uno del mundo. Repasamos los casos de Vilas, Clerc, Gaudio, Del Potro y Nalbandian.

Juan Manuel Cerúndolo logró el batacazo más importante de su carrera al vencer a Jannik Sinner, número uno del mundo, en la segunda ronda de Roland Garros .

El argentino, ubicado en el puesto 56 del ranking ATP, aprovechó el bajón físico del italiano debido al intenso calor en París para remontar un partido que parecía perdido. Con parciales de 6-7, 7-5, 6-4 y 6-3, Cerúndolo se impuso en tres horas y 47 minutos, desatando la euforia en la cancha Philippe Chatrier.

Esta victoria marcó la primera vez que el porteño derrotaba a un Top 10 y la segunda ante un Top 20, después de su triunfo sobre Casper Ruud en Gstaad el año anterior. Con este resultado, Cerúndolo se metió en la tercera ronda del Abierto de Francia, segundo Grand Slam de la temporada, y cortó una sequía de siete años, ocho meses y veintiún días sin que un argentino venciera al número uno del ranking mundial en un torneo oficial.

La hazaña de Cerúndolo se suma a una larga lista de tenistas argentinos que han logrado derrotar a un líder de la clasificación ATP. El primero en conseguirlo fue Guillermo Vilas, quien en la final del US Open 1977 venció a Jimmy Connors por 2-6, 6-3, 7-6 y 6-0, conquistando así su segundo título de Grand Slam.

Aquella victoria tuvo un sabor especial, ya que Connors había ingresado al torneo como segundo favorito, pero en las semanas del certamen ya ocupaba el primer puesto del ranking. Vilas también había superado a Connors en la fase de grupos del Masters de 1977, disputado en enero de 1978 en Nueva York, aunque en aquella ocasión el torneo no era considerado un Grand Slam.

Otro hito importante ocurrió en la Copa Davis de 1980, cuando el equipo argentino se enfrentó a Estados Unidos en la primera ronda. El tandilense José Luis Clerc, entonces número 15 del mundo, derrotó a John McEnroe, líder del ranking, por 6-3, 6-2, 4-6 y 13-11, dando el primer punto a la albiceleste. Argentina ganó la serie por 4-1 y posteriormente conquistó el título, el primero de sus cuatro coronas en el torneo por equipos.

La tradición de victorias argentinas ante número uno continuó con figuras como Gastón Gaudio, quien en las semifinales del Barcelona Open 2002 superó a Lleyton Hewitt por 6-7, 7-6, 6-4 y 6-3 en un maratón de cuatro horas y 13 minutos. Gaudio, que llegaba como invitado y con Guillermo Vilas como entrenador interino, destacó el revés del australiano y calificó el triunfo como uno de los más felices de su vida.

Más recientemente, Juan Martín del Potro venció a Novak Djokovic en las semifinales de la Copa Masters 2011, imponiéndose por 7-5 y 6-3 para avanzar a la final. Del Potro, que llegó a las semifinales cediendo apenas un set, no pudo repetir la hazaña ante Djokovic en encuentros posteriores. En la Copa Davis 2008, el cordobés David Nalbandian derrotó a Rafael Nadal, número uno del mundo, en el cuarto punto de la serie de primera ronda.

Nalbandian, entonces 16° del ranking, se impuso por 6-4, 7-5 y 6-1 sobre el polvo de ladrillo de Sevilla, aunque España terminó ganando la serie por 3-2. Cada una de estas victorias representa un hito en la historia del tenis argentino y demuestra la capacidad de los jugadores del país para superar a los mejores del mundo en los escenarios más exigentes





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