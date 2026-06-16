Cerúndolo avanza en Queen's mientras Etcheverry cae ante Medvedev

Francisco Cerúndolo logró una victoria en tres sets para avanzar a la próxima ronda del torneo de Queen's, donde se medirá con Jenson Brooksby. Por su parte, Tomás Martín Etcheverry fue eliminado en primera ronda por Daniil Medvedev. Además, Wimbledon anunció un aumento del 20% en sus premios tras la polémica en Roland Garros.

El torneo londinense de tenis ha sido escenario de actuaciones contrastantes para los tenistas argentinos. Por un lado, Francisco Cerúndolo , apodado 'El Bocón', logró una victoria trabajada pero significativa.

Enfrentó a un estadounidense que ingresó al cuadro principal como lucky loser, demostrando resilience en un partido que se definió en tres sets. El primer set fue dominated por el servicio de ambos contendientes, con apenas dos oportunidades de quiebre, una para cada jugador.

Sin embargo, Cerúndolo logró capitalizar la suya para tomar la ventaja inicial. En el segundo set, cada uno quebró el servicio del otro una vez, llevando la decisión a un tiebreak que el estadounidense ganó, forzando así un set definitivo. En el tercer set, Cerúndolo quebró en el primer juego y nuevamente en el séptimo, sellando el marcador 6-4, 6-7(5) y 6-2 tras 2 horas y 1 minuto de juego.

Su próximo rival será otro estadounidense, Jenson Brooksby, número 73 del mundo, quien superó a su compatriota Martin Damm por 6-4, 3-6 y 6-3 en 1 hora y 51 minutos. Este será el primer enfrentamiento entre Cerúndolo y Brooksby en el circuito ATP. Mientras tanto, no todas las noticias fueron positivas para la delegación argentina.

Tomás Martín Etcheverry, conocido como 'Tomy', tuvo un sorteo complicado al enfrentarse en primera ronda con Daniil Medvedev, ex número uno del mundo y campeón del US Open 2021. El ruso demostró su superioridad desde el inicio, quebrando el servicio de Etcheverry en el primer game.

A pesar de los esfuerzos del platense, que convirtió uno de sus tres break points y salvó cuatro en contra, desperdició cinco oportunidades propias de quiebre y solo cedió un break en el único game que Medvedev necesitó para llevarse el set. El match concluyó tras 1 hora y 28 minutos a favor de Medvedev, quien defiende final en este torneo alemán y jugará su próximo partido contra un tenista francés este miércoles.

En un tema aparte pero relevante para el mundo del tenis, Wimbledon anunció un aumento del 20% en los premios de su próximo torneo. Esta decisión llega después de la polémica generada en Roland Garros por la distribución de los premios, lo que sugiere una tendencia a mejorar la compensación económica para los tenistas en los Grand Slams.

Este movimiento podría influir en otras competiciones y en la negociación colectiva de los jugadores respecto a la repartición de los ingresos del deporte





DiarioOle / 🏆 11. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tenis Queen's Francisco Cerúndolo Jenson Brooksby Tomás Martín Etcheverry Daniil Medvedev Wimbledon Premios ATP

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

A qué hora juega Alemania vs Curazao y dónde ver el partido de la primera rondanautmundial

Read more »

Orbio AI acelera en México y levanta 21 MDD para jubilar las tareas administrativas en el reclutamiento masivoOrbio AI recibió una ronda liderada por Dawn Capital y Endeavor Catalyst, en la que participó GP Compas VC de México, conformado por inversionistas basados en la Ciudad de México, enfocados en el sector de capital de riesgo con miras en España.

Read more »

La CGT evalúa una semana de protestas escalonadas mientras redefine su estrategia contra la reforma laboralIniciará este miércoles una ronda de encuentros para analizar medidas de fuerza después de varios reveses judiciales. Entre las alternativas aparece un esquema de paros sectoriales alternados, que será debatido la semana próxima cuando se reúna el Consejo Directivo. Los gremios duros presionan por una huelga general.

Read more »

Dónde y con quién verá Javier Milei el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026Al parecer, en el Gobierno ronda el temor a que el común popular le achaque al Presidente algún mal resultado de la Selección Argentina.

Read more »