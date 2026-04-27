Cerúndolo Avanza a Octavos de Final en Madrid con un Dominante Actuación

Francisco Cerúndolo se clasifica para los octavos de final del Masters 1000 de Madrid tras vencer a su oponente con un servicio potente y una gran consistencia. Etcheverry también avanza y alcanza el mejor ranking de su carrera, mientras un virus preocupa a los jugadores.

El tenista argentino Francisco Cerúndolo , número 20 del ranking mundial, avanzó a los octavos de final del Masters 1000 de Madrid tras vencer a su oponente en un partido disputado en la cancha 4 de la Caja Mágica.

Cerúndolo demostró desde el inicio un control notable del juego, marcando el ritmo con un servicio potente y una consistencia impresionante. El primer set lo dominó completamente, ganando los primeros tres juegos sin ceder un solo punto y manteniendo esa ventaja hasta el final. Su servicio fue una de las claves del partido, registrando un total de ocho aces y evitando cualquier doble falta a lo largo de toda la contienda.

Esta solidez en el saque le permitió establecer una base sólida para su juego y presionar a su rival. El segundo set resultó ser más competitivo, exigiendo un mayor esfuerzo a Cerúndolo para asegurar la victoria. A pesar de mantener un alto porcentaje de efectividad en su primer servicio, alrededor del 55%, y no enfrentar ningún punto de break en contra, el argentino tuvo que luchar punto a punto para superar la resistencia de su oponente.

Su capacidad para aprovechar las oportunidades que se le presentaron fue fundamental para llevarse el segundo set y, con él, el partido. La estrategia de Cerúndolo se basó en la precisión y la paciencia, esperando el momento adecuado para atacar y capitalizar los errores de su rival. Su juego inteligente y su enfoque mental le permitieron mantener la calma bajo presión y tomar las decisiones correctas en los momentos cruciales.

En el cuarto set, Cerúndolo logró un punto de inflexión al romper el servicio de su oponente, lo que le dio una ventaja que supo sostener hasta el final. Con un juego sólido y una determinación inquebrantable, el argentino se impuso en el último game con un contundente ace, sellando su pase a los octavos de final. Ahora, Cerúndolo se enfrentará al ganador del partido entre el canadiense Felix Auger-Aliassime, quinto del ranking, y el belga Alexander Blockx, número 69.

Este encuentro promete ser un desafío aún mayor para el argentino, quien buscará continuar su excelente desempeño en el torneo. Paralelamente, Tomás Etcheverry también logró avanzar a los octavos de final, alcanzando el mejor ranking de su carrera.

Sin embargo, la semana en Madrid también ha estado marcada por la preocupación, ya que se ha reportado la presencia de un virus que está afectando a algunos jugadores, incluyendo a una figura que se vio obligada a retirarse del torneo, encendiendo las alarmas entre los participantes. La salud de los tenistas es una prioridad, y se están tomando medidas para controlar la propagación del virus y garantizar la seguridad de todos los involucrados en el Masters 1000 de Madrid.

La actuación de los argentinos en el torneo ha sido destacada, con ambos jugadores mostrando un nivel de juego competitivo y superando las expectativas. Su éxito en Madrid representa un impulso para el tenis argentino y un motivo de orgullo para sus seguidores





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