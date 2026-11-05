Centros de datos de IA enfrentan resistencia política por impacto ambiental

La industria tecnológica reconoce que el despliegue masivo de infraestructura para inteligencia artificial genera oposición local. Análisis de las causas políticas y ambientales.

Los líderes de la industria tecnológica advierten que el creciente enojo público contra el desarrollo de la inteligencia artificial amenaza con descarrilar la construcción de la infraestructura más costosa de la historia. Durante el jueves, ejecutivos de compañías de inteligencia artificial hablaron en la cumbre Future of AI del Financial Times y reconocieron que ellos mismos alimentaron la oposición a la construcción de centros de datos, lo que llevó a reguladores y políticos a evaluar formas de frenar el rápido despliegue de infraestructura de inteligencia artificial.

Elecciones locales frenan expansión tecnológica

Las elecciones de medio término en Estados Unidos marcaron un punto de inflexión crítico para el sector. Los votantes eligieron gobernadores contrarios a los centros de datos en Texas, Georgia y Ohio, y aprobaron 38 votaciones locales a favor de restringir su desarrollo. Este resultado obligó a la industria tecnológica a reflexionar sobre su incapacidad para conectar con el público y entender las preocupaciones vecinales.

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Vik Bajaj, co-CEO de Prometheus, la start-up de inteligencia artificial respaldada por Jeff Bezos, analizó el fenómeno social. Consideró que la razón no es que la gente sea ludita, sino que se convirtió en un símbolo político similar a las protestas contra los barbijos durante el Covid. Bajaj señaló que la industria pasó dos años diciendo que la inteligencia artificial cambiaría el futuro del trabajo para peor, generando miedo a la pérdida de empleos para hijos y nietos.

Críticas por consumo de recursos y energía

Los laboratorios de inteligencia artificial y los grupos de las Big Tech se comprometieron a gastar billones de dólares en los próximos años en capacidad de cómputo. Este gasto masivo recibió críticas severas por la forma en que los proyectos de centros de datos compiten por energía y agua. Además, generaron contaminación y otros efectos negativos para los residentes locales, lo que aumentó la fricción con las comunidades afectadas.

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En respuesta a esas preocupaciones, las compañías de inteligencia artificial y de centros de datos buscaron mejorar su imagen social. OpenAI, Amazon y Microsoft dijeron este año que dejarían de usar los polémicos acuerdos de confidencialidad con gobiernos al impulsar desarrollos de centros de datos. Esta medida buscaba aumentar la transparencia en un momento de alta escrutinio público.

Más de 200 compañías, entre ellas los llamados hyperscalers como Amazon, Microsoft y Google, adhirieron al Ratepayer Protection Pledge. Se trata de un compromiso no vinculante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que busca garantizar que los costos de electricidad asociados a los centros de datos no se trasladen al consumidor final, aliviando así una de las principales quejas vecinales.

Gestión de relaciones comunitarias esencial

Executivos de compañías de centros de datos y de energía afirmaron que debían mejorar su vínculo con las comunidades, algo que puede definir el éxito o el fracaso de los proyectos. Jeff Gustavson, director de la nueva división de energías de Chevron, advirtió que si las comunidades no se benefician realmente de estas inversiones, se enfrentará oposición continua.

Adam Eaton, CEO de Virtus Data Centres con sede en el Reino Unido, recordó que en 2009 nadie sabía lo que era un centro de datos. Los clientes querían reservas y los edificios carecían de números o logos. La inteligencia artificial impulsó la exposición de los centros de datos en el mercado, haciendo necesario esforzarse más para informar a las comunidades sobre sus operaciones.

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Reflexión sobre el futuro de la tecnología

Otras figuras de la industria se preguntaron si la oposición surgía porque los centros de datos son la manifestación física de la inteligencia artificial. En un momento en que mucha gente está preocupada por cómo la tecnología podría eliminar empleos o derivar en resultados catastróficos para la humanidad, los datos tangibles se vuelven blancos fáciles.

John Hanke, fundador de Niantic Spatial y creador de Pokémon Go, dijo que la elección fue una gran llamada de atención para hacer una pausa. Consideró que la industria avanzó demasiado rápido con la cabeza enterrada en la arena, y urge encarar el desarrollo de una manera más reflexiva y considerada con el impacto social.

Verity Harding, ex directora de políticas globales de DeepMind y directora del AI and Geopolitics Project de la Universidad de Cambridge, sostuvo que la industria puede culparse a sí misma. Reconoció que la gente tiene preocupaciones reales sobre los centros de datos, pero se preguntó si son lo tangible contra lo que se puede votar y que se puede frenar fácilmente.