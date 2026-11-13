Centro Mariano Moreno: Inflación de Alimentos superó al IPC oficial en octubre

El Centro de Estudios Mariano Moreno reportó un aumento del 2,76% en alimentos en octubre, superando al 2,2% del INDEC. La canasta familiar subió a 845 mil pesos.

El Centro de Estudios por la Soberanía Popular Mariano Moreno confirmó mediante su monitor de precios de octubre que la inflación en el sector de alimentos alcanzó un incremento del 2,76 puntos porcentuales. Esta tasa oficial supera tanto el Índice de Precios al Consumidor general del INDEC, que cerró en 2,2, como la variación específica de 2 que registró el rubro alimentario dentro del mismo informe gubernamental. El organismo, vinculado al Movimiento Popular La Dignidad y liderado por Patricio Torras, continúa relevando sistemáticamente los costos en las principales cadenas de supermercados a nivel nacional.

Impacto en el Costo de la Canasta Alimentaria

El monitoreo realizado por el equipo profesional del Centro Mariano Moreno indica que el costo mensual para cubrir las necesidades mínimas de alimentación de una familia tipo de cuatro integrantes, conformada por dos adultos y dos menores, experimentó un alza significativa. El precio de la canasta básica pasó de los 823 mil pesos registrados en el mes de septiembre a 845 mil pesos durante el mes de octubre. Este incremento refleja la presión constante sobre el poder adquisitivo de los hogares argentinos, cuyas exigencias nutricionales básicas se vuelven más costosas mes a mes.

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Desvíos en los Precios de Frutas y Verduras

Dentro del menú de variaciones mensuales, los rubros con mayores incrementos se concentraron en productos frescos y estacionales. Las frutas registraron el mayor salto del grupo con un aumento del 5%, seguidas por verduras, tubérculos y legumbres con un 4,5%. Entre los productos específicos que marcaron los picos más altos se encontraron el pepino con un suba del 65,4%, el zapallo anco con 63,3%, la berenjena con 43% y el limón con 40,5%. También se registraron aumentos notables en el zapallo común, la papa blanca y la cebolla, mientras que la ciruela, el tomate perita y el tomate redondo fueron las excepciones que bajaron de precio.

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Comportamiento de Carnes y Productos No Estacionales

En el extremo opuesto, las carnes y derivados fueron el único rubro con una evolución mensual negativa, registrando una leve caída del -0,15%. Sin embargo, entre los productos no estacionales los precios continuaron su tendencia alcista. El queso rallado lideró los incrementos con un 12,9%, seguido por las galletitas dulces con un 10,9%. Dentro de las carnes, los cortes bovinos como la tortuguita subieron un 9,9%, la entraña un 8,6% y el roast beef un 7,8%. Estas cifras demuestran que la presión inflacionaria no se limita a los alimentos perecederos.

Tendencia Acumulada y Contexto Macroeconómico

La serie de datos recopilada por el Centro de Estudios Mariano Moreno, que inició su seguimiento en febrero, evidencia una tendencia alcista sostenida y desvinculada de la promesa de inflación cero. Después del 1,7% de agosto y el 1,9% de septiembre, la cifra de octubre confirma que la desaceleración prometida no se materializó. Los aumentos acumulados desde el inicio del relevamiento destacan productos como la leche con 32,1%, la gaseosa de naranja con 31,5%, los fiambres con 28,2% y los aceites con 27,4%. Mientras tanto, los menores incrementos acumulados correspondieron al mate cocido, los huevos y el arroz, situándose todos por encima del 7%.