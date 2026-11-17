El Centro Cultural Coreano en Argentina presenta actividades gratuitas en Buenos Aires durante noviembre, con talleres, cine, literatura y el Día del Kimchi.

El Centro Cultural Coreano en Argentina organiza durante noviembre una serie de espectáculos, talleres y propuestas culturales para celebrar sus 20 años de actividad. La agenda, que se extiende a lo largo del mes, combina música, gastronomía, cine, literatura y arte, y todas las actividades son gratuitas.

Las propuestas se realizan en distintos espacios de la ciudad de Buenos Aires: el Centro Cultural Kirchner, la Manzana de las Luces, el Club Eterno y la sede del propio Centro Cultural Coreano. La programación se enmarca en la celebración del Día Nacional del Kimchi en Argentina, instituido por ley el 22 de noviembre de cada año.

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Acto central y presentación del Centro Nacional de Gugak

El acto central de la programación se titula 'Corea vibra en Argentina' y se realizará el domingo 22 de noviembre a las 18 en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner. Se trata de una ceremonia por el Día del Kimchi y por los 20 años del Centro Cultural Coreano, que cerrará con la presentación del Centro Nacional de Gugak de Namdo, llegado especialmente desde Corea.

El elenco ofrecerá un espectáculo de música, danza folclórica y otras expresiones escénicas tradicionales. Entre las piezas previstas figuran la danza del ruiseñor primaveral (Chunaengjeon), la danza de los abanicos (Buchaechum) y la danza de la paz y la prosperidad (Taepyeongmu).

Kim Misuk, directora del Centro Cultural Coreano, señaló que el Mes de la Cultura Coreana tiene un significado especial porque se enmarca en los 20 años de la institución en Argentina y representa la culminación de un año de festejos. Kim Misuk afirmó que el Centro quiere celebrar ese recorrido junto al público argentino y seguir fortaleciendo el vínculo entre ambas culturas.

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Jornada completa de gastronomía y belleza coreana

El domingo 22 de noviembre en el Centro Cultural Coreano concentrará buena parte de la agenda, con talleres de cocina y una experiencia dedicada a la cosmética de Corea. La jornada comenzará por la tarde en la Plaza Seca, donde se dictarán dos talleres participativos de gastronomía coreana llamados '20 años, 20 bibimbap', a las 14:30 y a las 16:30.

Los talleres estarán a cargo de Sandra Lee, quien explorará los secretos del kimchi y el gochujang a través de ese plato tradicional, elaborado con arroz, verduras, carne, huevo y un toque de gochujang. Los participantes trabajarán en equipos para combinar ingredientes coreanos y argentinos y crear sus propios bibimbap. Estos talleres requieren inscripción previa.

Ese mismo día, de 14 a 20, la terraza del Palacio albergará la Experiencia K-beauty, un espacio para conocer los secretos de la cosmética coreana. Habrá demostraciones de rutinas de skincare, consejos para el cuidado de la piel y recomendaciones para incorporar productos y hábitos de belleza inspirados en Corea. El ingreso es por orden de llegada.

A las 18 de ese mismo domingo, en la Sala Manuel Antin, se proyectará además 'Luck-Key', una comedia para mayores de 15 años dirigida por Lee Gae-byeok.

Ciclos de cine, charlas literarias y muestra de pintura

El cine coreano tendrá dos ciclos en distintas salas. En la Sala Manuel Antin del Palacio Libertad se proyectarán 'Luck-Key' y 'The Host', de Bong Joon-ho, los domingos 22 y 29 de noviembre a las 18. En la Sala de Representantes de la Manzana de las Luces, los miércoles 18 y 25 a las 19 hs habrá un ciclo con películas de distintos géneros y estilos, como drama histórico, romance, terror, cine de autor e independiente.

Entre los títulos previstos figuran 'El lector de rostros', 'Navidad en agosto', 'Dos hermanas' y 'La película de la novelista'. La literatura tendrá su espacio en el Club Eterno, donde los jueves 19 y 26 de noviembre, de 19 a 20 hs, se realizarán cuatro conversaciones sobre narrativa coreana contemporánea.

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Nicolás Braessas, Julia Ariza, Juan Mattio y Agustina Larrea compartirán lecturas y reflexiones sobre las historias y los temas de distintos autores, entre ellos Bora Chung y Kim Hye-jin. La propuesta apunta tanto a lectores habituales como a quienes quieran acercarse por primera vez a la literatura coreana.

Desde el miércoles 4 de noviembre, el Centro Cultural Coreano exhibirá la muestra 'Ecos de la ciudad: florece la pintura coreana'. Realizada en colaboración con el Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Corea (MMCA), reúne obras de la colección de su programa Art Bank y explora distintas formas de representar y experimentar la ciudad a través de la pintura contemporánea.

La sede del Centro también ofrecerá el sábado 21 de noviembre a las 15 una demostración del Centro Nacional de Gugak de Namdo, con tres danzas tradicionales: ruiseñor primaveral, abanicos y paz y prosperidad.

El kimchi como tesoro cultural coreano

El kimchi (김치) es el alimento más representativo del pueblo coreano y está presente en casi todas las mesas familiares. Se trata de una preparación fermentada que se elabora con un ingrediente vegetal y una mezcla de especias que incluye ají picante en polvo, ajo, cebolla, cebollín y mariscos salados.

Para los coreanos, el kimchi es un tesoro social, cultural y culinario, y forma parte de su identidad. Además de aportar beneficios para la salud, simboliza un ritual familiar y comunitario que se sella en su modo de preparación, conocido como 'kimjang'.

El kimjang es una práctica centenaria, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, que consiste en elaborar el kimchi de manera colectiva y compartirlo ya fermentado con amigos, vecinos y familiares. Así se refuerzan los lazos sociales y se transmite un legado de generación en generación.