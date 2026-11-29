Jorge Almirón confirma el regreso de Gastón Avila y Angel Di María para el duelo eliminatorio contra Barracas Central. Conoce las alineaciones, precios de entrada y pronóstico.

Central Córdoba se prepara para enfrentar a Barracas Central en los cuartos de final del Torneo Clausura. El equipo de Jorge Almirón destaca el retorno de Gastón Avila y Angel Di María, aunque se advierte que el ídolo no alcanza su plenitud física. El elenco canaya debe asumir el rol de favorito en este duelo eliminatorio.

Retorno de Avila y duda sobre Di María

La vuelta de Gastón Avila y Angel Di María representa un impulso clave para Central en este cruce de cuartos de final del Torneo Clausura. Sin embargo, el técnico Jorge Almirón no expuso a Di María en los ensayos de la semana anterior debido a dificultades físicas que arrastra desde hace un mes. El ídolo fue preservado en el partido ante los mendocinos y jugará solo si no presenta inconvenientes en los trabajos previos. Su ingreso al campo se producirá por Franco Cervi.

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Alineación titular y cambios defensivos

La estrategia de Jorge Almirón para este duelo incluye cambios importantes en la estructura del equipo. Alan Rodríguez reemplazará a Julián Fernández en la defensa, mientras que Avila vuelve por Juan Giménez tras cumplir una suspensión. En el arco, Jeremías Ledesma participó del último entrenamiento, pero el DT no lo confirmó como titular. La posibilidad de que Axel Werner regrese al puesto no se descartó durante la concentración.

Ventaja local y rival en racha negativa

Central Córdoba demostró superioridad en octavos de final al derrotar claramente a Gimnasia de Mendoza, lo que amplifica su candidatura al título. Este triunfo lo coloca como claro favorito ante Barracas Central, quien acumula seis partidos sin ganar en condición de visitante. El equipo auriazul eliminó a Defensa y Justicia en la instancia previa, sostenido por el nivel de Norberto Briasco y el despliegue ofensivo de Nicolás Orsini.

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Precios de entrada y logística en Arroyito

El acceso al Gigante de Arroyito requiere que los socios canayas abonen 25 mil pesos para ingresar a las populares o 40 mil pesos por plateas. Para los no socios, las plateas están disponibles a un costo de 80 mil pesos. El partido se disputará en la cancha de Central, con arbitraje de Pablo Dóvalo. La salida está programada a las 17:00 horas y será transmitida por ESPN Premium.

Proyección al siguiente escalafón

El ganador de este enfrentamiento se medirá en la semifinal al equipo que triunfe en la llave entre Boca y Gimnasia y Esgrima. Las alineaciones probables incluyen a Ledesma en el arco de Central, con Coronel, Ovando y Avila en la defensa. Barracas alineará a Miño, con Barrios, Capraro, Rak e Insúa en la línea trasera. El árbitro Pablo Dóvalo será la autoridad del encuentro en el estadio de Central.