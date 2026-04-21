Cena de CIPPEC: la dirigencia argentina debate sobre los pilares del crecimiento sostenido

La tradicional cena anual de CIPPEC reunió a los principales líderes económicos y políticos del país. Bajo el lema Crecer o crecer, el encuentro se centró en la necesidad de consolidar reformas estructurales y consensos políticos para asegurar un desarrollo económico duradero tras años de estancamiento.

La cena anual de CIPPEC , bajo el lema Crecer o crecer, se consolidó nuevamente como el epicentro donde la dirigencia argentina toma el pulso de la realidad nacional. En un ambiente cargado de expectativas y moderado optimismo, la clase política y empresarial debatió sobre la viabilidad de transformar los indicadores de estabilización macroeconómica actuales en un ciclo de expansión sostenida a largo plazo.

Luciano Laspina, director ejecutivo de la institución, definió este eslogan como un rezo laico necesario para recuperar la confianza perdida tras quince años de estancamiento. Según Laspina, el desafío es mayúsculo y requiere de una articulación de consensos que trascienda la órbita gubernamental, involucrando a diversos sectores de la sociedad en un diálogo honesto que permita traccionar a las áreas que aún se encuentran rezagadas en la recuperación. Desde el ala oficialista, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, enfatizó que la continuidad del programa económico vigente es la única vía para garantizar la prosperidad. Respaldando su visión con datos del INDEC sobre el intercambio comercial, que recientemente alcanzó un superávit histórico de 2523 millones de dólares y exportaciones récord, Sturzenegger argumentó que el crecimiento actual es sustentable debido a su fuerte componente exportador, apoyado principalmente por el sector agropecuario, la minería y la energía. Esta postura fue respaldada por referentes legislativos como Cristian Ritondo, quien destacó que herramientas como el RIGI, la Ley Bases y las constantes desregulaciones han cimentado una plataforma sólida para que el mercado privado pueda florecer con previsibilidad y reglas de juego claras. No obstante, la jornada también dejó espacio para reflexiones profundas sobre la sostenibilidad del modelo. Carlos Melconian advirtió que la estabilidad no debe depender exclusivamente de una gestión, sino de un compromiso férreo del sistema político para mantener las reglas de juego. Según el economista, la ratificación de una disciplina fiscal por parte de todo el arco político reduciría el riesgo país y fortalecería la confianza externa. En el sector empresarial, la cautela persiste; figuras como José Orlando destacaron que, aunque la ambición de crecer dos años consecutivos sería un hito histórico para Argentina, el crecimiento puro no es suficiente si no se traduce en desarrollo con equidad. El debate quedó abierto en una noche donde la clase dirigente argentina se miró al espejo, reconociendo que, si bien la macroeconomía ha mejorado, el camino hacia una expansión duradera y socialmente inclusiva requiere de una madurez política que el país busca construir con urgencia en esta nueva etapa histórica





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