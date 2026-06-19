Celia Messi se comunicó con Florencia Peña tras la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi

La madre de Lionel Messi habló con la conductora luego de que esta difundiera en un streaming la fake news del fallecimiento del padre del futbolista, lo que provocó su salida del ciclo. Peña se mostró arrepentida y aseguró que pensó que era una broma.

La situación comenzó cuando Florencia Peña , durante una transmisión en vivo del canal de streaming Luzu TV, afirmó que el padre de Lionel Messi , Jorge Messi , había fallecido.

Esta declaración generó una inmediata y amplia repercusión negativa en redes sociales y medios de comunicación, con un fuerte repudio social hacia la conductora por difundir información falsa sobre un tema tan sensible. La presión fue tal que Peña se vio obligada a dejar su ciclo en esa señal de streaming. Posteriormente, se supo que la madre de Lionel Messi, Celia Messi, se contactó personalmente con Florencia Peña para hablar sobre el incidente.

Según lo revelado por Yanina Latorre, el mensaje de Celia Messi fue claro: le aceptó las disculpas, comprendió que no hubo mala fe por parte de Peña y, aunque no son amigas, le manifestó respeto y admiración. En una entrevista con TN, una muy afectada Florencia Peña se disculpó públicamente, explicando que cayó en una noticia falsa.

Dijo sentirse devastada y, haciendo referencia a sus hijos, juró que ella pensó que todo era una broma en un contexto en que el país entero se solidarizaba con la familia Messi por la verdadera enfermedad de Jorge Messi. Confesó que está acostumbrada a recibir ataques, pero que si genera dolor, pide perdón. El episodio también puso en evidencia los problemas de verificación en la comunicación actual.

En el mismo programa, una productora había anunciado la muerte de Jorge Messi, pero minutos después tuvieron que salir a aclarar que era solo un rumor sin confirmación. Peña reflexionó sobre cómo hoy es difícil distinguir entre lo falso y lo real, y cómo todo hay que ponerlo en tela de juicio hasta que se confirma





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