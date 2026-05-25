Celestes de Belgrano celebran en Córdoba después de la primera consagración en Primera División

Miles de hinchas del Belgrano campeón coparon las calles de la capital provincial de Córdoba después de la primera consagración en Primera División. Los fanáticos celebraron durante toda la noche en Alberdi, el Patio Olmos y la Cañada.

Córdoba fue una fiesta celeste: miles de hinchas del Belgrano campeón coparon las calles de la capital provincial. Los fanáticos del Pirata celebraron durante toda la noche en Alberdi, el Patio Olmos y la Cañada después de la primera consagración en Primera División .

Y la fiesta es interminable. Durará horas, días, meses, años, toda la vida. Belgrano salió campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia y dejó tatuada en su piel una fecha histórica: la de este 24 de mayo de 2026. Y ahí andan los celestes, por Alberdi, por el Patio Olmos, por la Cañada, bailando cuarteto en medio de las calles, cortadas por los festejos del título.

Pura pasión Pirata. Hay grandes y chicos. Abuelos, los que están y los que ya no, padres, hijos, hombres, mujeres, chicos, con felicidad y orgullo que explotan en sus caras. Lo sienten, lo expresan, lo cantan, lo bailan.

Hay dedicatorias a Talleres y a River. Hay fuegos artificiales, bombas de estruendo, mucho estruendo, bengalas de humo, choripanes, máscaras de piratas y el infaltable fernet. Hoy le damos como venga, tira Martín, que, con el pecho inflado, asegura: El 68% de Córdoba está feliz. Ellos dicen que Belgrano representa el 68% de la ciudad, claro, que hubiera cumplido 53 años.

Soy cordobés, me gusta el vino y la joda y lo tomo sin soda porque así pega más, pega más, suena en los parlantes ubicados en el baúl de un auto que está abierto en medio del boulevard San Juan. De la muchedumbre sale Nicolás, de 32 años, con su hijo de 4 en los hombros. Mira, mira, con 4 años ya es campeón, dice, emocionado y con orgullo. Y agrega: Soy de Argüello, el barrio de Rodrigo.

Su presencia estuvo en la cancha, no tengo dudas, Rodrigo nos ayudó a ganar desde el cielo. Mientras, la música sigue al palo. Y dónde están los celesteeeeesss, mi Pirata cordobéeeeess? explota el cuarteto en medio de los fuegos artificiales y los vasos ferneteros. Otros divisan el micrófono y la cámara y llegan extasiados a dejar sus palabras.

Se quieren hacer oír. Viven horas de pura felicidad. Hay un hincha que muestra el tatuaje de su abuelo, ya fallecido. Otros que cuentan las cábalas que hicieron en sus casas, ya que no pudieron estar en la cancha porque no consiguieron entradas.

Gritan desaforado un hincha que narra cómo vivió los momentos de los goles definitorios. Estábamos en la casa de mi hermano y perdíamos 2 a 1 cuando entraron mi ahijada con su abuelo y le dije a mi hermano: Ahora viene el gol. Y se da la jugada de la mano y el penal. Y gol del Uvita.

Y después le digo: La ahijada y el viejo nos van a dar el triunfo, acordate. Y pum, viene el otro gol de Uvita. Y ahí estamos, somos campeones. Pero se postergó para este lunes a las 14 por la inmensa cantidad de gente que colmó las calles de Córdoba, lo que nos obligó a reprogramar el festejo ya que el micro no puede avanzar por el recorrido anunciado.

Entonces, los campeones darán la vuelta olímpica a la ciudad por todo el anillo de la Circunvalación. Así lo hicieron también en 2022, cuando ganaron el torneo de la Primera Nacional y ascendieron a la máxima categoría. El 1x1 de Belgrano campeón: Uvita Fernández lo dio vuelta en tres minutos y fue la gran figura de la final ante River.

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