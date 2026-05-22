Celebrity Looks for Amfar Cinema Against Aids Cannes

Text highlights various celebrity outfits for the Amfar Cinema Against Aids event held during the prestigious Cannes Film Festival. These outfits reflect different styles, colors, and themes, showcasing the celebrity guests' choices.

Eva Longoria, Robbie Williams y Heidi Klum son algunas de las celebridades que participaron en el evento benéfico que se realiza para recaudar fondos para la lucha contra el sida, en el marco del prestigioso festival de cine.

Eva Longoria llegó al evento benéfico AMLAR Cinema Against AIDS en un vestido rojo de gala que generó un impacto inmediato. El diseño se apoya en una silueta ceñida con corte sirena que acompaña la figura hasta el suelo y construye una imagen de elegancia muy clásica de red carpet.

Además, la actriz completó su look con maquillaje natural y joyas de rubíes y diamantes. Heidi Klum también llamó la atención con un vestido negro con una pieza de corsetería de generoso escote y una falda abombada en corte princesa, creado por Vivienne Westwood. La supermodelo alemana llevó el cabello suelto con ondas suaves y un make up con el acento puesto en su mirada.

Sofía Carson no se quedó atrás y posó para las cámaras con un vestido de Elie Saab Alta Costura que refuerza el perfil refinado y clásico que viene mostrando en la alfombra roja. La actriz completó su look con el cabello tirante, maquillaje luminoso en una paleta suave y un impresionante conjunto de gargantilla y aros gota.

Geena Davis desfiló un vestido strapless con aires de novia, de silueta larga y caída fluida, con un profundo escote y falda vaporosa con drapeado lateral. Lizzo apostó por una lectura mucho más exuberante del glamour con un vestido se impone primero por el color, construido desde un corset estructurado en forma de cono, que luego se abre hacia una falda larga corte sirena con larga cola, acompañado por un vistoso juego de joyería y guantes a tono.

Amy Jackson eligió un vestido de gala off white, con bustier con incrustaciones de piedras y drapeado frontal alto que le otorgaba una silueta griega al elegante diseño. Tara Reid lució un vestido blanco y de estética mucho más etérea, con una sobrecapa de gasa transparente, liviana, casi flotante, que deja ver la estructura superior de la falda.

Ese vestido vaporoso cae abierto sobre el torso y genera un efecto de transparencia, mientras que debajo se intuye un vestido más ajustado que sostiene la silueta. La actriz acompañó con sandalias plateadas, joyería con diamantes y mucho humor para las cámaras.

Lisa Rinna sorprendió con un total look que se aleja por completo de cualquier lectura clásica de red carpet y se acerca más a una estética performática: vestido colorido con texturas y mangas largas abiertas, que acompañó con peinado alto y aros de inspiración ochentosa, con un maquillaje que hizo foco en su mirada. Victoria Silvstedt eligió un vestido de alto contraste construido en dos planos: una parte superior negra, de cuello halter y ajuste ceñido al cuerpo, que decanta en una silueta en género rojo que perfila un corte sirena.

Sara Sampaio lució un vestido negro de alta costura de Roberto Cavalli, de silueta ceñida, con breteles finos y una espalda completamente descubierta, donde el vestido se abre en un sistema de lazos dorados que cruzan la piel y son coronados por la escultura de una serpiente. El actor Adrian Grenier optó por un look descontracturado, con un traje de dos piezas negro, camisa blanca y zapatillas de lona.

Robbie Williams y su pareja, la influencer estadounidense Ayda Field, concurrieron a la cita totalmente engamados: él, con un traje negro cruzado y camisa también negra, y ella con un revelador vestido del mismo color, con pronunciado escote, transparencias y detalle de plumas en la parte inferior. El también cantante Robin Thicke y su esposa, la modelo April Love Geary también eligieron el mismo color, solo que con algunas transgresiones: él optó por un traje de línea diplomática y ella por incrustaciones en su vestido totalmente entallado.

La nueva faceta del novio de Taylor Swift, la compañía más fiel de Irina Shayk y la salida ‘artística’ de Eva Longoria. ¡Eddie Murphy y un emotivo homenaje en Hollywood, en Cannes, de los glamorosos looks de Heidi Klum en la alfombra roja a su relajado topless en el balcón de su hotel! ¡El regreso al teatro, la amistad en los sets y el deseo de que vuelva la ficción a la TV





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