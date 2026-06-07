Cecilia Moreau denuncia veto político tras negativa del Gobierno para usar el Congreso en homenaje al Indio Solari

La diputada Cecilia Moreau criticó al Gobierno por denegar la solicitud de utilizar el Congreso para un posible homenaje al fallecido Indio Solari, argumentando que fue una decisión política y no de infraestructura. El bloque peronista buscaba poner la cámara a disposición de la familia del músico.

La diputada del Frente Renovador , Cecilia Moreau , participó este sábado como invitada en el programa TVR transmitido por C5N, que realizó un homenaje en vivo a Carlos Alberto "Indio" Solari, fallecido el viernes 5 de junio tras sufrir un ACV hemorrágico.

El bloque peronista había solicitado al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, poner el Congreso a disposición de la familia para un posible velatorio, pero la solicitud fue denegada por el Gobierno argumentando problemas de infraestructura. Moreau calificó esta negativa como un veto político y una decisión con contenido ideológico, destacando que el Estado sí puede garantizar este tipo de actos, como lo hace el gobernador Axel Kicillof en Avellaneda.

La diputada recordó que figuras como Mercedes Sosa, Sandro y Leonardo Favio fueron despedidas en el recinto parlamentario, y enfatizó que no quieren ver a la gente movilizada en un momento de duelo. Moreau también reflexionó sobre la importancia de transmitir la obra de Solari a las nuevas generaciones y agradeció a Leandro Santoro y Máximo Kirchner por inculcarle el amor por la música del artista.

El programa de C5N emitió fragmentos del concierto de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Comodoro Rivadavia, aprovechando la transmisión en vivo para rendir tributo al músico popular





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