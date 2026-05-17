CD Argentino vs. At. San Martín de Mdza: Todos los detalles de la fecha 9 de Federal A Argentina

Encuentre los últimos detalles, horarios, canales y más sobre el partido entre CD Argentino vs. At. San Martín de Mdza correspondiente a la fecha 9 de Federal A Argentina el domingo 17 de mayo.

CD Argentino (M.Maíz) y At. San Martín de Mdza se enfrentarán por Federal A de Argentina el domingo 17 de mayo. El partido se jugará a las 15:30hs.

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Siga el partido en vivo en TyC Sports. Siga todas las incidencias del partido entre CD Argentino (M.Maíz) vs. At. San Martín de Mdza correspondiente a la zona 3 - fecha 9 de Federal A de Argentina. Puede ser visto a partir de las 15:30hs. en el estadio Sin Confirmar, en Buenos Aires el domingo 17 de mayo





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