El fuente material consta de noticias que detallan la detención de 4 menores en construída como el "Los Atrevidos", grupo de menores que eran capturados en video robando autos y subiendo los videos en redes sociales de Barracas, en Avellaneda, Buenos Aires. Estas NEWS texts contienen en su cuerpo noticias de carácter policial en donde se detallan los procedimientos de allanamientos y los detenidos. El proceso involucra CAPS como la División Investigaciones Comunales 4 (DIC4) de Policía de la Ciudad y personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La noticia se refiere a la investigación y las acciones implementadas por detectives locales para ubicar y enmascarar a este grupo menor delincuente. "Los закономos" utilizan cámaras DVR y otras tecnologías de відео en streaming y אותן сети sociales para grabar y promocionar robos y delitos como la agresión física o violencia en contra de testigos de la policía. La noticia se incrementa sobre el tema de la seguridad policial y jóvenes delincuentes "tatual", ofreciendo un buen ejemplo de las acciones KVM para proteger a la comunidad.

Cayeron"Los atrevidos", cuatro menores que robaban autos y se filmaban y publicaban los videos en redes sociales en Barracas, fueron detenidos durante ocho allanamientos simultáneos en Avellaneda .

Los adolescentes se filmaban a bordo de los vehículos sustraídos y publicaban los videos en redes sociales bajo el nombre de El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División Investigaciones Comunales 4 (DIC4) de la Policía de la Ciudad, junto con personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Aquel hecho tuvo lugar en la calle Arzobispo Espinosa al 1500, Barracas, cuando según reconstruyeron los investigadores, parte de la banda aguardaba en las inmediaciones del comercio mientras otros integrantes interceptaban a la víctima para concretar el robo.

Tras la denuncia, los detectives analizaron cámaras de seguridad públicas y privadas y lograron reconstruir la secuencia del asalto y la fuga





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